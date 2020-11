Další novinka je ale zaručeně „proticovidová“ - poprvé od svého založení v roce 1929 vydala Vatikánská pošta společně s Rakouskou poštou zvláštní známku k akci Mírového světla televize ORF, napsal Volksblatt.

Mladí na intenzivkách

Na klinikách Solné komory bylo koncem minulého týdne 10,5 procenta pacientů s Covidem ve věku mezi 20 a 49 lety, dalších 10,5 procenta od 50 do 64 let, napsaly OÖN. Celozemská data nejsou, ale podle krizového štábu mohou být obdobná. Na stanicích intenzivní péče v zemi tedy leží asi 139 nemocných mladších 50 let. Ze skupiny do 40 let umírá jedno promile nakažených, ze starších 85 let čtrnáct procent.

Maturanti chtějí úlevy

Rakouští maturanti chtějí peticí dosáhnout kvůli zastavení výuky úlev u zkoušek, napsal Volksblatt. Kromě jiného mají být témata ústních maturit redukována na 70 procent. Odpadnout má povinná prezentace odborných prací na všeobecných vyšších školách, a pokud budou předloženy, musí to vylepšit celkové hodnocení žáka. Iniciativa „Fairtura“ (www.change.org/fairtura2021) argumentuje, že po podzimu poznamenaném přechodem k výuce na dálku nemůže následovat „normální“ maturita. Mnoho témat nemohlo být odučeno. Pokud by školy měly otevřít znovu 7. prosince, neměli by maturanti prezenční výuku minimálně šest týdnů. Proto studenti ztratili možnost prokázat znalosti v předchozích běžných zkouškách, které by se promítly i do maturit. Úlevy byly už v minulém školním roce, kvůli delšímu uzavření škol byla ústní část maturit jen dobrovolná a písemná jen ve třech předmětech, poznamenává Volksblatt. Petici zatím podepsalo na 8400 žáků.

Mikuláš „přijde“ digitálně

Oslavy Mikuláše budou letos kvůli covidu jiné, odpadne i tradiční návštěva družiny světce v rodinách. V Deggendorfu ale místo ní nabídli tyto hosty přes internet, píše PNP. Akci velkým nákladem připravilo město. Rodiče si v ní mohou nechat sestavit video pro své děti a Mikuláš je pak jmenovitě osloví pochvalou nebo výtkou z obrazovky. „Nechceme rezignovat na návštěvu Mikuláše, ale musí proběhnout bezkontaktně,“ říká starosta Christian Moser.

Myšlenku realizovalo multimediální středisko města pro mládežnické centrum 4You. Svatého muže v něm představuje Bernd Walter, který má dlouholeté zkušenosti s touto postavou z Kolpingova sdružení. „Má připraveno oslovení 140 různými křestními jmény. Na filmu chválí, jak tak Mikuláši chválívají, a nadává (nebo lépe řečeno ukazuje potenciál na zlepšení), jak holt Mikuláši dělávají,“ líčí PNP.

Vysvětluje, že rodiče mohou video objednat na domovské stránce města. Z důvodu omezené kapacity 4You musí potvrdit, že bydlí v Deggendorfu. Jsou také poprošeni o dobrovolný dar pro 4You. Vyberou si jméno ze seznamu jedenácti ukázek až tři pozitivní příklady pro „Mikulášovu“ knihu a z jedenácti ne až tak kladných maximálně tři. Témata se vztahují k obvyklým problémům – úklidu dětského pokoje, čistění zubů, dívání se na televizi, návštěv školky nebo školy, jezdění na kole a podobně. Výběr není nekonečný, a tak Mikuláš může deggendorfské děti nabádat, aby se lépe staraly o králíčky, ale morčata či křečci jsou mu očividně fuk, píše PNP. Zájemci si mohou nechat udělat jako legraci i obdobné mikulášské video pro dospělého (třeba s jeho vztahem k vaření, správné výživě, kouření, nakupování nebo času u počítače). Mailem pak rodině přijde do 6. prosince link k žádanému videu, ujišťuje starosta Moser.

Starosta Vídně obhájil

Při ustavujícím zasedání městské rady Vídně byl Michael Ludwig (SPÖ) v úterý znovu zvolen starostou, a to i hlasy opozice, píší OÖN. Získal 60 hlasů, což znamená, že pro něho bylo i šest radních z druhého tábora - „vládnoucí“ SPÖ s NEOS mají jen 54 křesla.

Restaurují jesličky

Zdroj: Deník/OÖN

Jesličky v lineckém Mariánském dómu, jedny z největších a nejcennějších svého druhu, procházejí opravou, píše Volksblatt. Dílo mnichovského sochaře Sebastiona Osterriedera, dokončené v roce 1913, je skenováno Ars Electronica Futurelab prostřednictvím fotogrammetrie do 3D a dostane vlastní „virtuální“ webový prostor v dómu a také v Deep Space 8K kulturního Ars Electronica Centra. Od 3. prosince bude zatimní výsledek k vidění na https://ars.electronica.art/homedelivery/de/.

Orientální jesličky stojí od roku 1921 na stálém místě krypty Nového dómu. Předtím byly stavěny a rozebírány pro oltář Srdce Panny Marie, což ovšem dvanáct metrů dlouhý a pět metrů hluboký exponát poškozovalo. Jesličky poznamenaly prach, plíseň, trhliny, úlomky, změny barvy. Ukázalo se, že bude třeba opravy za asi čtvrt milionu eur. Iniciativa Pro Mariendom proto prosí o sponzorské patronáty jednotlivých postav. Za odměnu dostanou donátoři figurku z jesliček v miniatuře. Podle dohody s památkáři nyní vídeňský ateliér Prenner & Scheel čistí, opravuje, doplňuje a konzervuje přes 80 figur, krajinu a malby pozadí. Asi třicet postav z lipového dřeva dokončí do adventu, Tři králové a dalších asi 30 prvků přijdou na řadu příští rok. Další informace o dómu www.krippeimdom.at.