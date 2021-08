Značku Bayerische Bärwurz zapsala v pondělí Evropská komise do unijního registru geografických údajů, informovala PNP.

Etiketa produktu z Bavorského lesa. | Foto: Deník/repro Amazon

Tím je chráněn původ čirého destilátu se 40 procenty alkoholu, který je tradičně pálen v Bavorském lese z kořenů léčivého koprníku štětinolistého nebo z koprníčku bezobalného. Koprník je nevysoká, bílými květy rozkvétající bylina. Rostliny musejí růst alespoň osm let. Kořeny jsou potom očištěny, rozstrouhány a uloženy do nádoby k macerování vysokoprocentním alkoholem. Po několika hodinách nebo dnech je extrakt dvě až tři hodiny destilován. Ukládán je pak do sudů - v ocelových potřebuje k dozrání často jen několik dnů nebo týdnů, v dubových může ležet i několik let. Pak může dostat zlatavou barvu. "Podle úředního listu EU voní produkt podobně jako celer nebo libeček, chuť je popsána jako zemitá," uvedl list. Do registru byly v pondělí zapsány i olivový olej Olio di Roma, maďarský rostlinný olej Örségi Tökmagolaj, maďarská jablka k čerstvé spotřebě Tuzséri Alma a chorvatské víno Muskat Momjanski.