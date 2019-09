Kolemjdoucí vyrozuměl policii a ta se pokoušela dostat zvířátko ven střešním okénkem. Nakonec musela povolat hasiče k vylomení dveří. Náklady 2265 eur pak byly předepsány chovatelce. Ta proti tomu zažalovala a tvrdila, že není doloženo žádné ohrožení zvířete – pes měl podle ní z okénka ve střeše dost čerstvého vzduchu a byl zásoben vodou a kostičkami ledu.

Okresní soud ve Fürthu její žalobu odmítl. Zásah hasičů byl odůvodněn už zdáním, že je ohroženo blaho zvířete. Majitelkou požadované opatření znaleckého posudku na to, zda k ohrožení skutečně došlo, proto není nutné. Vrchní zemský soud v Norimberku rozhodnutí první instance potvrdil, když odvolání majitelky podle něj nemělo žádné vyhlídky na úspěch.

Umělecká řemesla přes hranici



Příští víkend bude na náměstí ve Windhaagu a v Green Belt Centru u Freistadtu 3. trh uměleckých řemesel Mühlviertlu a jižních Čech, informují OÖN. Vystavovatelé nabídnou produkty z kůže, skla, dřeva, kamenů atd. Návštěvníci budou moci tvůrce sledovat při práci. K ochutnání budou speciality z Windhaagu a jihočeské sladké pečivo, děti se budou moci svézt na ponících a nedělní program zpestří projížďky kočárem, hrát bude po oba dny městská kapela. „Jihočeský flér pak vnese do akce selský jarmark z Holašovic,“ uvádí linecký list. Vstupné se nevybírá. V sobotu bude trh od 11 do 18 hodin, v neděli od 10 do 17.

Budou chybět učitelé?

Na jaře 2025 bude podle prognóz Bertelsmannovy nadace na základních školách v Německu chybět přinejmenším 26 300 učitelů, píše PNP. Konference ministrů školství vypočítala minulý říjen nedostatek „jen“ 15 300 kantorů. Nadace se opírá o čísla statistiků, kteří pro rok 2025 odhadují počet dětí na 3,254 až 3,323 milionu, a přidává k údajům ministrů 168 000 školáků. V roce 2025 tedy bude potřeba o 11 000 učitelů víc, než zjistila konference ministrů.

Jubileum vydavatele



V pondělí 9. září oslavuje pětasedmdesátiny Dr. Dr. Axel Diekmann, bývalý vydavatel Passauer Neue Presse a velmi dobře známý i v českých krajinách, kde vydával krajské deníky a další tituly. PNP ho označuje za „muže se mnoha talenty a jedním pozoruhodným podnikatelským životním dílem“.

V úvodu zmiňuje Diekmannovu novou „kariéru“ coby majitele zemědělského podniku na Ukrajině, kde loni na 4000 hektarech sklidili 20 000 tun žita, pšenice, kukuřice a slunečnic. „Z očí mu svítí spokojenost velkostatkáře, když vypráví o tom, jak jeho nová činnost na Ukrajině u něho vyvolává mnoho vzpomínek na hezké dětství,“ pokračuje list. „Jeho otec byl lékařem a dědeček významným výrobcem zemědělských strojů, s nimiž dorazil i do přístavu v Oděse. Vnuk teď v ukrajinském působení rodiny pokračuje…“

PNP načrtává jeho cestu: doktorem medicíny v Münsteru, doktorem zubního lékařství v Mnichově, majitelem zubolékařské praxe v Pasově, 1971 svatba s Angelikou, děti Simone a Alexander, které už dlouho vedou vydavatelský koncern (PNP, Donaukurier, skupinu týdeníků, téměř všechny regionální noviny vycházející v Polsku). „Do této doby pořizování a budování novin a tiskárenských aktivit spadají i obchody s nemovitostmi, získání a prodej vývěsního štítu českého fotbalu Sparty Praha, koupě Optischen Werke Pasov, společnosti Couture Brillen a dvou strojírenských podniků – a veřejná uznání: Bavorský a spolkový řád za zásluhy, titul čestného senátora pasovské univerzity, čestné občanství Pasova, Velký tyrolský Řád orla, Čestný odznak země Horní Rakousy…“

K tajemství svých úspěchů říká jenom, že měl „šíleně moc štěstí“ - výtečnou rodinu, dobré přátele a průvodce životem, a doplňuje: „Dost dobře znám lidi. Umím je odhadnout, to jsem uměl už jako zubař.“ Svou filozofii přibližuje opravdu jednoduše: „Necítím se vlastně nutně jako vydavatel a podnikatel, ale spíš jako venkovský lékař, který se stará o své lidi – o lidi a záležitosti, které nám svěřil zakladatel novin Dr. Hans Kapfinger dědictvím…“ Jeho krédem je: Být tady pro region a rozvíjet pro něj to nejlepší. A především jsem tady, abych pomáhal lidem v rámci svých možností, které jsou snad v něčem o něco větší než u většiny ostatních, uvádí.

PNP k tomu dodává, že účinným prostředkem k tomu je také Nadace PNP, kterou Diekmann převzal jako předseda v roce 1984. „To je 35 let pomoci v kulturní oblasti, při katastrofách, ve vzdělávání novinářů, a především práce pro sociálně potřebné a pro lidi v tísni. Tak nadace dosud rozdělila v regionu už kolem 20 milionů eur. U tohoto tématu je pragmaticky se nahlížející Diekmann přímočaře emocionální, když říká, že je na to hrdý, a nadaci že bude dělat až do smrti,“ končí list.

Podnikatelé bez zaměstnanců

Dvě třetiny z 90 000 podnikatelů v Horních Rakousích pracují samostatně, bez zaměstnanců. „Jak se jim daří, to ale z žádné statistiky jednoznačně nevyplývá,“ píší OÖN. V anketě společnosti KMU v začátku letošního roku uvedlo ze 1400 dotazovaných skoro polovina, že se jim zvyšuje obrat, 30 procent, že je stabilní. Vedoucí studie Eva Hacklová z toho dovozuje, že podíl podnikatelů, kteří mají menší obrat než 30 000 eur za rok, se od roku 2016 zmenšil z poloviny na třetinu.

Nejnovější čísla Statistik Austria ale ukazují tristní obraz, pokračuje linecký list. Živnostníci jako maséři, holiči nebo opraváři vydělávali v roce 2017 průměrně 9400 eur, což ovšem nevyjadřuje, za kolik hodin práce. Podle KMU každá druhá žena na živnostenský průkaz pracuje na částečný úvazek, případně na vedlejšák. Dvě třetiny mužů dělají živnost hlavní povolání, pětina jako vedlejší. Jen každému třetímu podnikateli pomáhá volný nebo částečně uvázaný zaměstnanec. Samotný živnostník na plný úvazek pracuje v průměru 54 hodin týdně.

Ze 427 000 pojištěných podnikatelů odváděli letos v březnu čtyři z deseti minimální pojistné 654,24 eura. Podobná čísla má i zdravotní pojišťovna, u níž je 40 procent kolem minimálního odvodu. Další čtvrtina platí z měsíčního zisku 654 až 2000 eur, méně než sedm procent dosahuje maximálního odvodu 6090 eur.

Zcela jinak je to u lékařů, architektů a jiných svobodných povolání, pokračují OÖN. Tady se pojišťuje více než 40 procent ze 30 000 pojištěnců podle měsíčního příjmu přes 4000 eur, každý třetí odvádí maximální výměr.