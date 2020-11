Rozhodnutí má obecnou platnost. V Laufenu, kam jezdí na gymnázium asi sto dětí z Rakouska, organizovali dokonce masové testování, aby děti nemusely k němu dojíždět do vzdálenějších míst. Ředitel školy Maurice Flatscher kritizoval povinnost testování jako diskriminační, protože bavorští žáci na rakouských školách žádné testy předkládat nemusejí.

Povinné testy byly v Bavorsku zavedeny 23. října pro všechny osoby, které do země přijíždějí pravidelně alespoň jednou týdně z pracovních nebo studijních důvodů. Výsledky mají předkládat „bez vyzvání a neprodleně“ příslušným správním úřadům. Opatření, které dopadlo na desetitisíce pendlerů (jen ze Solnohradska 4500), Rakousko silně kritizovalo. Bavorsko následně alespoň sdělilo, že sousedé mohou ke kontrolám využít bavorská testovací střediska zdarma. Teď tedy opatření padlo.

Rekordní pomoc

Zdroj: Deník/archiv VLM

Rakušané letos darovali potřebným rekordních tři čtvrtě miliardy eur, píší OÖN. Po 30 procentech z toho dostaly děti a zvířata. Prostředky věnovalo 6,5 milionu občanů, i když to pro mnohé při pandemických opatřeních nebylo jednoduché. Oproti loňsku je vybraná částka o tři procenta vyšší. Přispěla k tomu i zvýšená jistota, že se peníze dostanou do správných rukou – asi dvě třetiny darů šly organizacím, které jsou každoročně přezkoumávány nezávislými kontrolory, uvádí list z vyjádření Günthera Lutschingera, ředitele Fundraising Verband Austria.

Letos poprvé darovaly ženy víc peněz než muži. Nový vývoj byl zaznamenán i u obdarovaných – poprvé zvířata předstihla děti, uvedl Bernhard Hofer, ředitel Public Opinion. Průměrná darovaná částka je 124 eura. Nejčastěji užíván byl darovací kupon, stouply ale i dary přes internet.

Dobropisy místo oslav

Firmy v Rakousku mohou odepisovat z daní nejen vánoční oslavy a jiné podnikové akce za celý rok až do celkové výše 365 eur na jednoho zaměstnance, ale letos „za korony“ také poukázky, které jim vydají místo společného slavení, píše Volksblatt. Částku nebudou danit ani obdarovaní. Předseda poslaneckého klubu ÖVP August Wöginger na ně apeluje, aby částku „utratili“ výdaji u regionálních subjektů. Sekretář Rakouského hospodářského svazu Kurt Egger rozvíjí, aby to bylo hotelnictví, gastronomie a místní obchod.

Památník obětem

Zdroj: Deník/OÖN

Na podzim 2018 našli při stavebních pracích u nádraží obce Lungitz u Katsdorfu v okrese Perg ostatky obětí koncentračního tábora Mauthausenu, píší OÖN. Nyní dostávají z rozhodnutí ministra vnitra Karla Nehammera důstojný památník, který vytvořil architekt Bernhard Denkinger. Jeho odhalení bylo z důvodu pandémie posunuto pravděpodobně do rámce oslav osvobození lágru začátkem května 2021. Počet, národnost a jména obětí nejsou známa, uvedl list. Foto: Deník/OÖN/Gedenkbüro Mauthausen

Mikuláši jen na práh

Rakouské ministerstvo kultury rozhodlo, že letos Mikulášové mohou chodit na návštěvy jen po práh domů nebo bytů, a to za dodržení hygienických pravidel, píší OÖN. Platná pravidla o výjimkách ze zákazu vycházení obsahují pojem „pracovní účely“, k nimž mohou patřit také „dobrovolnické aktivity“. Výklad do nich výslovně zahrnul „například i návštěvu Mikuláše“. Ministryně kultury Susanne Raabová zdůraznila, že pro vládu je letos v době korony obzvlášť důležité návštěvu Mikuláše v rodinách umožnit. Proto uvítala vstřícné ujištění katolické církve, že její „svatí“ nebudou vstupovat do bytů a dodrží všechna pavidla hygieny a odstupů.

Důchody nestoupnou

Důchodci ve starých spolkových zemích SRN musí počítat s tím, že se jim v příštím roce penze nezvýší, píše PNP. Kvůli mechanismu garance penzí musí zůstat stabilní i při poklesu mezd, k němuž došlo právě letos. V nových zemích bývalé NDR si podle zákona o postupném srovnávání důchodů lehce polepší – o 0,7 procenta. Podle rámcové zprávy stouply čisté příjmy domácností seniorů od roku 2015 do 2019 o čtrnáct procent, daleko víc než ceny, které se zvedly o pět procent.