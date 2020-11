Linec – Že stavba poslední části rychlostní silnice S10 Mühlviertlem nabírá kolem Rainbachu zpoždění, už náš web informoval. Teď jí hrozí další prodlení, píše Volksblatt.

Kudy a kdy dál?! | Foto: Deník/Volksblatt

Stavebník Asfinag musí nejprve nalézt náhradní plochy pro netopýry a motýly. „Kdo by si myslel, že se s tím kritikové trasy dlouhé 7,2 kilometru od Freistadtu-sever do Kerschbaumu spokojí, mýlí se,“ uvádí linecký list. Odpůrci stavby z Občanského hnutí pro Rainbach požadují nový výběr úseku a vnášejí námitky do projednávání vlivu stavby na životní prostředí, které má být kvůli koroně online 17.-19. listopadu. Jejich právní zástupce Wolfgang List tvrdí, že podle posudku znalce Wolfganga Suskeho nejsou dosavadní šetření chráněné fauny a flory v místě úplná. Trasa tedy podle něho byla vybrána překotně a je nepřijatelná. Aktivisté chtějí proti ní bojovat žalobami.