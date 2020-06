Do jejich seriálu „V hodině nula“ o konci války ji poskytla čtenářka Elisabeth Dienstlová, které exemplář daroval americký voják. V listě jej komentuje historik Michael John. „Průvodce byl také kodexem chování, protože mnozí američtí vojáci se nechovali vůči Rakušanům korektně,“ uvádí. „Jejich jednání ovlivnily boje a nepřátelská propaganda, chyběl jim respekt.“ OÖN doplňují, že v Linci opilí vojáci rušili hudební představení nebo obtěžovali ženy v divadle, v klášteře St. Florian si hověli ve staleté posteli prince Eugena… Takovým excesům měl „Guide“ předcházet.

Vedle zásad správného chování podávala rukověť také přehled dějin země, který velice vyzníval ve prospěch Rakušanů. „Ti vůči Američanům nikdy nebyli tak nepřátelští jako k Němcům,“ říká. Experti z toho předpokládají, že průvodce vytvořili exiloví Rakušané, kteří našli po útěku místo u US-Army. Rakousko je na rozdíl od Německa popisováno ne jako poražená země, ale jako oběť Hitlera. Nacisté se pokoušeli sebrat Rakušanům jejich bezstarostnost a zformovat z nich efektivní německé roboty, uvádí text. Obecně popisuje Rakušany jako lidi s chutí do života, trochu naivní a nedochvilné. Rádi pijí ledově studené pivo a nosí kroj, ale jsou mezi nimi také i nepřátelsky smýšlející.

Přes zákaz „fráternizace“ neboli bratříčkování, který do 3. září 1945 odpíral vojákům kontakty s domácím obyvatelstvem, například i kvůli pohlavním nemocem, příručka přinášela na posledních stránkách anglickou výslovnost „důležitých frází“ z němčiny jako „Vee shpayt ist ess" a „Ish habuh hoonger"…

Přeložený "Soldiers Guide" vyšel ve vídeňském Czernin Verlagu, dodávají OÖN a připojují ISBN: 978-3-7076-0603-4.

Propadl se trh aut

V Evropské unii bylo v květnu uvedeno do provozu o 52 % méně osobních aut než v květnu 2019, píší OÖN. Celkově to bylo 581 161 vozidel. V Rakousku se odbyt propadl o více než třetinu na 20 211 kusů.

Kratší trest judistovi

Vídeňský Vrchní zemský soud redukoval ve čtvrtek pětiletý trest odnětí svobody bývalému judistovi Peteru Seisenbacherovi o dva měsíce, píší OÖN. Jak náš web už uvedl, dvojnásobný olympijský vítěz byl v prosinci odsouzen za to, že po skončení aktivní kariéry zneužíval od léta 2004 ve vídeňském judistickém klubu dvě nezletilé dívky.

„Bruckneři“ našli mistra houslí

Zdroj: Deník/OÖN

Ve čtvrtek 18. června v poledne se linecký Brucknerův orchestr poprvé od koronavirových opatření sešel ve velkém sále Divadla hudby, píší OÖN. Protože vstupovali pohromadě, museli mít roušky a dodržovat minimální odstup, popsal umělecký vedoucí tělesa Norbert Trawöger.

První sraz doprovodila dobrá zpráva – ve Dmitriji Isakovovi (34) orchestr konečně našel nového prvního koncertního mistra, pokračuje list. „Od penzionování Heinze Haunolda v roce 2017, po 34 letech s orchestrem, bylo toto místo volné. Uzbek Isakov se k jeho získání ,probil´ dvanáctihodinovou zkouškou 23 kandidátů.“ Post bude sdílet se Luiem Chanem a Tomaszem Liebigem.

Syn korepetitorky, který hraje na housle od šesti let, vyhrál jako 15letý národní hudební soutěž v Taškentu a dva roky poté soutěž Alexandera Glazunova v Paříži. V 19 letech hrál ve Státní filharmonii v Taškentu, ale vždycky ho to prý táhlo „do země orchestrů, do Německa“. Dosud působil jako zástupce prvního koncertního mistra Filharmonického státního orchestru Oldenburg a druhý koncertní mistr Symfonického orchestru Falckého divadla v Kaiserslauternu. Nyní ještě hraje první housle v orchestru rozhlasu WDR v Kolíně nad Rýnem - „na nástroj neapolského houslaře postavený koncem 19. století“, zasvěceně sděluje linecký list. Premiéru s novým tělesem si skvělý houslista odbyde 13. září na úvod Brahms-Brucknerova cyklu v Brucknerhausu. Foto: Deník/OÖN/Reinhard Winkler

Ryby mají „obchvat“

Zdroj: Deník/OÖN

Společnost Ennských elektráren zřídila v Garstenu „rybí obchvat-výtah“ kolem tamní vodní elektrárny, jak vyžaduje předpis EU, informují OÖN. Stavěla jej půldruhého roku nákladem čtyř milionů eur. Vyhrabala 400 metrů dlouhé koryto, kterým teď mohou hlavatky i metr dlouhé obplavat přehradu na pouti k trdlištím. Jestli kanál využijí, má být monitorováno už letos na podzim. Město hodlá břehy nového toku upravit jako místo odpočinku a už tu umístilo chodníky. Místní ochránci přírody prosadili, že místo zatravnění běžnými směsemi bude 9000 metrů čtverečních oseto certifikovanými semeny divoce kvetoucích rostlin. Foto: Deník/OÖN/Hannes Fehringer