Snímek převráceného návěsu u Laaberu v okrese Řezno pro PNP pořídil reportér Auer. Bez proudu v Dolním Bavorsku bylo v pondělí dopoledne 60 000 domácností. Ve Fürstenzellu v okrese Pasov naměřili rychlost větru 154 km/h, podle meteoslužby v tak nízkých polohách absolutní špičku. Nad Velkým Javorem (1455 m) foukalo až 161 km/h, nejvíc v celém Bavorsku. Na Zugspitze (2962 m) to bylo „jen“ 158 km/h. Vichřice "Kyrill" v lednu 2007 „zametala“ nížiny v zemi se 144 km/h a na Zugspitze měli přes 180 km/h.

Zatím ujeli 4000 kilometrů

Linec - Sophie Steiningerová (22) z Hartkirchenu a Gabriel Jeromin (25) z Flensburgu šlapou od srpna na kolech na Pamír. Momentálně mají za sebou přes 4000 kilometrů a jsou v Turecku. Cestou pomáhají na biostatcích a v projektech trvale udržitelného rozvoje, píší OÖN. U turecké Fethiye pracovali na dvoře provozujícím ekologickou turistiku s ubytovnami z hlíny, slámy a dřeva a s jídlem svépomocně vypěstovaným v zahradě, v Řecku sklízeli bioolivy, na Peloponnesu se zúčastnili projektu "Southern Lights", výstavbě lesních zahrad s permakulturou. Většinou spí ve stanu nebo bivakují, ale tu a tam využívají nocležen se sprchami pro cykloturisty, aby poznali domácí lidi a zase měli teplou vodu. Jedinou negativní zkušenost prý mají se psy, kteří je pronásledují a ohrožují.

Jezdit na kole si podle nich člověk zvykne, jen první průsmyky přes Alp byly tvrdé. „Jedeme, abychom vychutnávali, žádné závody, proto si můžeme udělat přestávku kdykoliv,“ říká Sophie. Na cestu dlouho šetřili a k takovéto na kolech potřebují velmi málo. Nemají konečné datum, ale příští Vánoce chtějí zase slavit s rodinami.

Právo hodnotit kantory

Úřad pro ochranu dat v Rakousku zastavil řízení proti spornému appu “Lernsieg” hodnotícímu učitele, píše Volksblatt. Zpracování dat o kantorech je podle něj v souladu s ústavními zásadami. Nadto oprávněné zájmy společnosti, potažmo žáků, převažují právo učitelů na ochranu dat.

List vysvětluje, že na zmíněném neplaceném appu je možné hodnotit učitele a školy v pěti kategoriích od kvality výuky po čistotu domu až pěti hvězdičkami a navrhovat, v čem by se posuzovaní měli zlepšit. Uživatelé se musejí registrovat čísly mobilu, aby bylo vyloučeno opakované hodnocení. App si v krátké době po startu 15. listopadu 2019 aplikovaly desítky tisíc uživatelů, ale po nenávistných výhrůžkách na adresu zakladatele sítě Benjamina Hadrigana byl ze sítě stažen.

Úřad ochrany dat konstatoval, že hodnocení učitelů se týká jejich profesní činnosti, která už předem předpokládá kontakt s okolím. Profesní skupina kantorů proto musí být připravena na sledování jejího chování širokou veřejností a také na kritiku, uvedl úřad ve stanovisku. Připustil, že žáci mohou hodnotit i jiné učitele než své vlastní a uvádět i hodnocení netýkající se věci. Anonymní užívání je ale internetu vlastní a může být uplatněno i na všech ostatních hodnotících platformách. Na rozdíl od nich ale “Lernsieg” podmíněností telefonního čísla přinejmenším omezuje četnost nemístných projevů. Vyloučit urážky a pomluvy v těchto otevřených hodnoceních ovšem nelze.

Na závěr ochránci dat uvedli, že „právo na svobodu vyjádření názoru a na informaci není omezeno na přezkoumatelně objektivní všeobecně platná hodnocení. Okolnost, že v takových vyjádřeních se mohou směšovat názory a popisy skutečnosti, neškodí“. App poskytuje jen možnost subjektivního hodnocení takových oblastí jako výuky, respektu, trpělivosti, stylu ýkladu, férovosti, motivovanosti atd. K vyjádření názoru na to žáci nepotřebují žádnou zvláštní expertízu, uvedl úřad.

Správci “Lernsiegu” chystají restart svých stránek. Volksblatt doplňuje, že se stále ještě čeká na právní posudek zadaný ministerstvem školství a učitelskými odbory.

Na vrcholcích musí být klid

Účelový svaz turistického regionu Berchtesgaden-Königssee je od začátku roku 2018 nájemcem horského areálu Kehlstein v Berchtesgadenských Alpách, velkého 50 000 čtverečních metrů. Patří do něj i vrcholová chata a vrcholek vzdálený asi 300 metrů od ní ve výšce 1881 metrů. Ten láká kromě jiného i hráče na harmoniku Saschu André Guhra, „Prince protěže“, jak mu říkají. Za čtyři měsíce si tady v bavorském kroji zahrál čtyřicetkrát. Turistický svaz ho za to zažaloval (náš web informoval). Úřední soud v Laufenu to muzikantovi zakázal pod pokutou až 250 000 eur, při neuposlechnutí až dvěma roky vězení – na alpských vrcholech má být klid. Guhr se odvolal s tvrzením, že mu ústava a zemský zákon na ochranu přírody tyto „koncerty“ umožňují. Hraje a zpívá tu bez technických prostředků, neziskově, vychutnává tak krásu bavorských hor. Zákaz mu ale zopakoval i okresní soud Traunstein, píše teď PNP.

Vylepšili rozpoznávání tváří

Bavorská policie odhalila loni 387 pachatelů trestných činů za pomoci programu na rozeznávání obličejů, píše PNP. V roce 2018 to bylo jen 146 případů a v roce 2010 dokonce pouhých deset. Letos v lednu se to podařilo u 55 podezřelých.

Sdružují turistiku

Nově zformovaný turistický svaz "Mühlviertler Alm Freistadt" se představil sněmem více než 150 delegátů v Bad Zellu. Chce u hostů „bodovat“ hlavně tématy příroda, zdraví a požitek, píší OÖN. Svaz sdružuje 32 obcí z okresů Freistadt, Perg a Urfahr venkov, předsedou byl zvolen Christian Naderer z Tragweinu. Ředitelem je Stefan Wunderle. Cílem je posílení přenocování v regionu a další rozvoj výletní turistiky. „Host dneška chce Mühlviertel cítit a prožívat. Umožnit mu to je úkolem našeho svazu,“ řekl Wunderle.

Hlavním sídlem svazu je Bad Zell, dva další úřady pracují ve Freistadtu a v Unterweißenbachu, všechny jako servisní centra – Bad Zell pro zdraví, Unterweißenbach pro pohyb v přírodě a Freistadt pro gastronomii a kulturu. V regionu působí přes 200 ubytovacích a 300 gastronomických zařízení, 40 bioproducentů a pět pivovarů. Jezdecké trasy členských obcí mají 11000 kilometrů a cykloturisté mohou užívat mimo jiné 500 kilometrů vyznačených stezek horských kol. Kulturní nabídku tvoří také více než 40 muzeí.