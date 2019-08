Linec - Karoline (88) a Felix Winterovi (90) z Lenzingu v Horních Rakousích jsou 65 let manželé. 24. července oslavili železnou svatbu.

Trampoty... | Foto: Deník/repro

Pak musel staříček do domova s pečovatelskou službou v Timelkamu, protože už přece jen nezvládal schody. Paní za ním dováží některá z dcer už měsíc skoro denně na návštěvu a zase zpátky. Při loučení s manželem pravidelně hořce pláče. Nastěhovat se k němu nemůže – její stupeň omezení na zařazení do tohoto typu není dost velký. Takže se vrací sama asi čtyři kilometry do dříve společného domu…