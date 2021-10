List připomíná, že dramatik a bývalý československý a český prezident by se v úterý 5. října dožil 85 let. "Nejen že přispěl jako disident k pádu socialismu, ale později také ke smíření mezi Němci a Čechy," uvedl Posselt a nazval Havla "nekorunovaným králem evropské občanské společnosti".

Podle Posselta má obzvlášť Mnichov povinnost "jednu ulici, která je této velké osobnosti hodna, nazvat po Havlovi". Připomíná, že ten při své první zahraniční cestě coby první demokraticky zvolený prezident Československa navštívil v lednu 1990 bavorské hlavní město.

DK zmiňuje, že po Havlovi jsou pojmenovány ulice a náměstí mimo jiné v Praze, Brně, Gdaňsku, Kyjevě, a také jedna budova Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Starosta znásilnil?

Jürgen Höckner, který byl 26. září znovu zvolen starostou Schartenu (okr. Eferding), byl v pondělí zemským soudem ve Welsu odsouzen na sedm a půl roku. Bude-li rozhodnutí pravomocné, přijde o mandát. "K rozsudku nemám slov, ale přebírám politickou odpovědnost a svůj úřad pokládám," řekl starosta v úterý.

Je obžalován z toho, že v letech 2014-16 dvakrát sexuálně obtěžoval zaměstnankyni, třikrát ji znásilnil a když začala mluvit, pomlouval ji, píší OÖN. Poškozená předložila kapesník, na kterém byly její a obžalovaného stopy tělesných tekutin, potvrzující sexuální styk. Höckner obvinění odmítá a tvrdí, že tento důkaz byl zmanipulován. Svědkové z úřadu uvedli, že poškozená vyhledávala ke starostovi blízkost.

Soud nakonec rozhodl, že je vinen. Poškozené má zaplatit 7000 eur.

Hledal relikvie…

Jak uvedl linecký Volksblatt, 59letý muž ze Saska-Anhaltska, který v pátek dopoledne zahynul při explozi na jezeře Ossiach, předtím ve vodě pátral po válečných reliktech. Na dovolené si s přítelem pronajali apartmá ve Steindorfu (okr. Feldkirchen). 43letý spolubydlící o nehodě informoval policii, když uslyšel explozi. Na místě neštěstí a v jejich pokoji byl nalezen další válečný materiál. K explozi došlo, když muž manipuloval na břehu pravděpodobně s vylovenými granáty.

Stromy k očesání

V Německu se rozjel projekt "Žlutá páska", který má pomoci sklidit víc ovoce, píše PNP. Město Deggendorf nechalo na vybraném místě vlastníky označit "dobře viditelnou, nejlépe biologicky zneškodnitelnou žlutou páskou" stromy, ze kterých mohou být plody bez dohody kýmkoliv zadarmo sklizeny nebo sesbírány pro vlastní potřebu. Z vlastních pozemků sklidí ovoce městské zahradnictví a vyrobený mošt nabídne regionální turistická prodejna. Na snímku umisťuje na stromy žlutou pásku městský zahradník Robert Schneider.

Ovoce pro všechny.Zdroj: Deník/PNP

Supertriatlon…

Jak napsal DK, 34letý Jonas Deichmann z Černého lesa podniká triatlon kolem světa. Po téměř čtyřech měsících každodenního maratonu ukončil časově nejdelší část svého podniku v Mexiku, když doběhl na pobřeží jihovýchodní části této země v Cancúnu. "Chybí mu tak ještě asi 3500 kilometrů na kole, aby dosáhl svého cíle a dokončil 120násobný ironman," uvedl list.

Z Cancúnu by chtěl přejet lodí do Portugalska a odtud absolvovat zbytek cyklistických kilometrů do Mnichova, odkud vyrazil na cestu loni 26. září. "Od té doby odplaval 456 kilometrů po Jadranu a na kole přejel mimo jiné Rusko. Z Vladivostoku letěl v červnu do Mexika. Ze severozápadní Tijuany na americké hranici šlapal dobře 5000 kilometrů napříč touto zemí," popisuje list. "Nese při tom stejně jako Tom Hanks coby Forrest Gump ve filmu z roku 1994 červenou čepici firmy Bubba Gump Shrimp Company a dlouhé vousy. Jeho motivací prý je zažít dobrodružství, a také sbírat sponzorské dary mimo jiné pro jízdní kola africkým dětem."

Parašutisté pod rekordní vlajkou

Skupina parašutistů s názvem Cypres Demo Team vytvořila v roce 2017 světový rekord ve skupinovém seskoku v Soestu s rozvinutím 2698metrové vlajky, který ale rok nato překonal tým v Dubaji se 4886 metry. V sobotu parta v Paderbornu pokus zopakovala, píše DK. Rozvinula při seskoku německou vlajku o více než 6000 čtverečních metrech a chce znovu získat zápis v Guinnessově knize.

"Byl to pokus s překážkami," popisuje DK. Kvůli hustým mrakům museli start odložit, napodruhé z výšky 3500 metrů to klaplo. Až na to, že vlajka nepřistála na letišti, jak bylo plánováno, ale ve stromech sousedního lesa. Ke změření pro Guinnesse pak byla přemístěna do haly v Dortmundu.

Potíž s učením mimo školu

Rakouští rodiče odhlašují děti ze škol kvůli nesouhlasu s jejich očkováním a testováním a mají je učit doma. Náš web o tom opakovaně informoval. Teď situace dospěla k vytváření skupin těchto "vysídlenců", které vedou penzionovaní učitelé.

V hornorakouském Peuerbachu nabídl suspendovaný ředitel národní školy Michael Kaltseis odhlášeným dětem "denní setkávání". Do místní "svačinovny" v Achleitenu jich chodí k "individuální podpoře upevňování učiva a učení se" asi třicet ve věku 6-14 let. V Horních Rakousích je odhlášených dětí celkově asi 1400 a zemská školní direkce postupuje proti více "ilegálním učebním skupinám".

V Peuerbachu prověřuje takový spolek okresní úřad Grieskirchen a Eferding. Zmíněný ředitel byl postaven mimo službu a pak odvolán kvůli účasti na demonstraci proti covidovým opatřením a zdráhání se nosit ve škole roušku. Založil s manželkou spolek "Haló světe!" a na své činnosti nevidí nic zavrženíhodného, uvedla televize OOE.ORF. Zkoumají prý alternativní vyučovací metody. "Nejsme nic jiného než nabídka opatrování pro rodiče, kteří své děti mají v domácím vyučování. Myslím, že úřady by nám musely nejprve dokázat, že děláme něco ilegálního," řekl Kaltseis. V jejich prostoru se nedělají žádné testy, protože podle zakladatelů nejde o ilegální učební skupinu, ale o opatrování pověřenými osobami obdobnými "denním matkám". Rodiny to také nazývají učebním a volnočasovým opatrováním - školní výuka prý začíná u nich až odpoledne doma. Na písemné výzvy spolek neodpovídá. Zástupcům vedení okresního úřadu odepřelo vstup.

Problémem je, že vyučování, které neodpovídá vzdělávání doma, je privátní školou povinovanou získáním povolení.

Televize zdraží?

Zvýšení účastnického poplatku rakouské televize ORF o osm procent se zdá být jasnou věcí. Veřejnoprávní stanici by mělo s účinností od 1. března vynést ročně 20 milionů eur navíc. Změnu probere 35 nadačních radních 14. října při online zasedání.

Školáci zamířili do kosmu

Žáci a učitelé střední školy v Obernbergu pozdravili letošní stý rok jejího trvání vysláním balonu do stratosféry, píší OÖN. Po jednoroční přípravě vypustila skupina čtrnácti mladých vědců 30. září osm metrů vysoký meteorologický balon s cílem dosáhnout 40 000 metrů. Problém prý bylo zajistit souhru všech přístrojů, jejich izolaci před mrazem 80 až 100 stupňů pod nulou a udržení výkonu akumulátorů. Váha balonu musela zůstat pod 1600 gramy, což prý při dvou "astronautech", školním maskotu medvědovi Olafovi a slůněti pojišťovny, nebylo jednoduché.

Jejich posel nakonec přistál 300 kilometrů od školy v těžko přístupném lese na stromě vysokém 40 metrů. Našli ho přes GPS, snést jej ale bude muset kvalifikovaný lezec. Teprve pak budou moci shlédnout pořízené filmové záznamy…

Než jej odeslali do stratosféry.Zdroj: Deník/OÖN

Nová schránka ve výšce

Jak náš web uvedl, do kupole věže lineckého dómu vložili aktuální schránku pamětihodností doby. List OÖN přinesl dokument o práci ve výšce.

Dokumenty posadili vysoko…Zdroj: Deník/OÖN