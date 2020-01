„Postavit se proti nelidskosti a statečně jednat, i když je jeho vlastní život ohrožen, to spojuje Georga Elsera s Michaelem Buschheuerem," řekl referent pro kulturu města Anton Biebl při předávání ceny. Buschheuer podle něho lidem předvedl, že zasazování se o demokratická základní práva nelze nechávat na jiných.

Buschheuer založil v roce 2015 organizaci Sea-Eye a s více loděmi, mezi nimi se "Sea-Eye" a "Alan Kurdi", zachraňuje běžence v tísni na Středozemním moři. Momentálně má organizace na 600 členů, kteří při četných zásazích zachránili už přes 14 000 ztroskotanců, píše PNP. Cena udělovaná každé dva roky nese jméno Georga Elsera, který se v listopadu 1939 v restauraci pivovaru v Mnichově pokoušel bombou zabít Adolfa Hitlera. Krátce před koncem války byl nacisty popraven.

Před „dvojkami“ zatím v klidu

Výjimečná data s opakujícími se čísly, v Německu nazývaná „kořaleční“, lákají i svatebčany. Letos k nim patří například 20.02.2020, také 22.02.2020 nebo 06.06.2020, píše PNP. Na 20. února se už třeba v Pasově přihlásilo osm párů, což je značně víc než v „normální“ čtvrtek, v Deggendorfu tři, v Altöttingu dva a ve Pfarrkirchenu jeden. „Na internetu lze najít četné studie, které před sňatky v ,kořaleční´ den varují – tato čísla prý v manželství přinášejí neštěstí,“ varuje list.

Proces týraných žen

Okresní soud v Mnichově má v pondělí vynést rozsudek nad 30letým informatikem z Würzburgu. Přiznal, že se vydával za lékaře a vedl ženy po skypu a videochatu k tomu, aby na sobě užívaly elektrický proud. V řadě případů v tom dívkám dokonce pomáhali rodiče – jedné zasazoval otec opakovaně rány elektrošokerem. Některé pokusy byly až život ohrožující.

Muž tvrdil, že tak vedl vědecké studie k léčbě bolesti. Probandkám platil 200 až 3000 eur. Vyneslo mu to obžalobu z 88 pokusů o vraždu, těžkého ublížení na zdraví, užívání falešného titulu a poškozování vysoce osobnostních práv, píše PNP. Důkazy jsou přesvědčivé – muž všechno zaznamenával na video. Poškozeným, z nichž nejmladší bylo třináct let, se na začátku procesu omluvil a připustil, že to byla morální chyba a špatná věc.

Státní zastupitelství pro něho požaduje čtrnáct let vězení a psychiatrické ochranné léčení. Vychází z toho, že ho sexuálně vzrušovalo, když ženy trpěly. Obhajoba naopak míní, že obžalovaný je psychicky nemocný, trpí prý autistickým Aspergerovým syndromem, a navrhuje mu dvouletou podmínku za falešný titul a pořizování videonahrávek. Také umístění v ústavu by mělo být podmíněné.

„Otevřeno zůstává, proč si tolik žen a dívek samo ubližovalo, když je k tomu naváděl po internetu muž, kterého v životě neviděly,“ píše pasovský list.

Usvědčí ho kousnutí?

V Aschaffenburgu posuzují vraždu 15leté dívky před 40 lety, uvádí PNP. V prosinci 1979 ji v místním parku někdo svlékl a usmrtil. V roce 2017 případ znovu otevřeli vyšetřovatelé starých případů, tzv. Cold-Case, a obvinili muže, který je od května ve vyšetřovací vazbě. Protože mu v době činu bylo sedmnáct, musí být hlavní líčení vedeno s vyloučením veřejnosti.

Možná rozhodujícím důkazem v procesu indicií mají být stopy po kousnutí na těle oběti. Obhajoba ale míní, že na fotografii stop už je rozpoznatelné jen postavení čtyř předních dolních zubů a další otisky že nelze bez pochyby přiřadit. Předložený znalecký posudek nevycházel z originálních snímků pitvy, ale z přetisku poskytnutého zemskou kriminálkou. Znalkyně Gabriele Lindemaierová z institutu soudní medicíny mnichovské univerzity zase u soudu prohlásila, že na mrtvole nalezené stopy kousnutí pocházejí „s pravděpodobností hraničící s jistotou“ z chrupu dnes 57letého obžalovaného. Vychází ze zjištění odchýlení dvou zubů a čtyřmilimetrové mezery, která je geneticky podmíněná. Obhájce Bernhard Zahn ale žádá další zubolékařský posudek a dodává, že odsouzení na základě posudku skusu je forenzním neprobádaným územím. Svědkem obžaloby je také bývalý spoluvězeň, kterému měl loni obžalovaný v důvěrném rozhovoru o činu vyprávět. Rozsudek je očekáván 6. února.

Vylepšoval známky

Nejvyšší správní soud v Mnichově potvrdil rozhodnutí první instance z roku 2018 o potrestání ředitele gymnázia v Coburgu za to, že v roce 2013 svévolně vylepšil známky 86 studujících z němčiny o jeden stupeň, protože prý jejich práce byly podle jeho názoru posouzeny příliš přísně. Soud rozhodl, že po dobu příštích tří let mu bude zkrácen plat o deset procent. Ředitelem ale zůstává, požadavek státního zastupitelství na jeho odvolání soud odmítl.