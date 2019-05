V roce 2015 vykopali kostru mladé ženy a šest dalších pohřbů z tohoto období v Niederpöringu. „Výrazná je nádherná ozdoba hlavy ženy: nesla čelenku, která byla původně ozdobena asi 400 ulitami dnes vzácného šneka zubovce dunajského,“ popsiuje list. „Takovéto zdobení bylo v chudším provedení dosud známo jen ze sedmi jiných hrobů z mladší doby kamenné v jižním Německu.“

Nález bude vystaven v Muzeu Quintana v Künzingu, které se oficiálně otevře ve čtvrtek večer. Ve vitríně jsou uloženy ženiny ostatky v originálním stavu. Byly prozkoumány nejmodernějšími metodami včetně DNA a analýzou izotopy stroncia, což podle PNP umožnilo zjistit nejen pohlaví, ale i podobu a původ mrtvoly. Výsledky bádání budou srozumitelně prezentovány v multimediální stanici expozice, jejímž vrcholem je bysta mrtvé z Niederpöringu s rekonstruovanou čelenkou.

Protančí noc v „tabačce“

V sobotu 25. května bude v lineckém kulturním centru Tabačka "Charity Arts Festival" pod názvem "Klangspektrum". „Organizátoři chystají pestrou slavnost, která nemá být v žádném případě nějakou dobročinnou akcí,“ napsaly OÖN. Bude prošpikována kapelami, dýdžeji, umělci vizualizace, tanečními akrobaty a světelnými show. „Na celou noc se centrum promění v taneční palác, ve dvou patrech vystoupí Mike Vinyl, Megablast, Captain Caracho, Anml Mthr, Memet Acuma, Urucum (na snímku), Allen Alexis, Thomas Mayr, Björn Büchner či Palastic,“ láká linecký list. Čistý zisk akce připadne Lékařům bez hranic, lidským právům SOS a pečovatelskému centru Hemayat pro týrané a poškozené válkou. Show začne ve 21 hodin,brány se otevřou o hodinu dřív, vstupné je 16 eur.

Bohoslužba za zvířata

Na faře Linec – Sv. Peter bude 26. května od 15 hodin poprvé mše pro lidi smutnící nad ztrátou domácích zvířat, informují OÖN. Farář Franz Zeiger tvrdí, že tím reagují na četné dotazy z celého Rakouska a částečně i z Německa. „Pro svět jsi byl jen zvířetem, pro mne ale celým světem“ - tak a podobně znějí zápisy na internetu, které nabízejí pozůstalým po milém mazlíčkovi místo k truchlení,“ píše list a dodává, že těmto smutkům bohužel v naší společnosti, ani v církvích, není věnováno dostatečné porozumění. Lidem, kteří přišli o jim tolik blízkou němou tvář, chce petrská fara vyjít vstříc speciálním obřadem. Zeigler doslova říká, že jejich bohoslužba v neděli lidem nabídne možnost „jméno zvířete před Bohem ještě jednou procítěně vyslovit“. Za každé zvíře bude při této meditativní mši zapálena svíce a k dispozici bude pamětní kniha, do které budou účastníci moci zaznamenat své myšlenky,“ popisuje list.

Trochu jiný „přístavní festival“

Bubble Days 7. a 8. června v Linci chtějí nabídnout mladým i starším trochu jinou vodní slavnost, píší OÖN, které jsou patronem už 8. ročníku akce.

Lidé dostanou příležitost učit se wakeboarding s mistrem světa Danielem Fetzem alias "Fetzym", probádávat kontejner ve virtuálně realistických brýlích, vychutnat si let nad městem ve vrtulníku – nebo třeba jen uvolněně poslouchat muziku a tančit, popisuje deník. Na hlavní scéně se bude činit DJ Mefjus, sobota bude věnována ženskému hip-hopu s hvězdou Hayiti, atd. Do vzduchu budou stoupat draci, kteří vypadají jako chobotnice, jinak letošní symbol svátku. Mistr Fetz bude nejen školit návštěvníky, ale v pátek a v sobotu vždy od 21.45 vystoupí ve flyboard-show v oblecích LED a slibuje skoky až do výšky tří metrů, jeho kolega na flyboardu dokonce desetimetrové… …

Bude tu příležitost vyzkoušet si pádlování vstoje, třeba i spojené se cvičením jogy. V sobotu v 15 hodin začne Liwest SUP Challenge, závody čtyřčlenných týmů v paddleboardingu. Svůj program budou mít i děti. Areál bude otevřen v pátek od 14 do 03 hodin, v sobotu od 12 do 03. Vstupné se nevybírá, program je na www.bubbledays.at.

Zadržovali dýško

Úřední soud v Augsburgu projednával věc tří žalovaných gastronomů ve věku 34, 38 a 46 let, provozujících více restaurací ve městě. Byli viněni ze zpronevěry ve stovkách případů. „Měli personálu zadržet více než 40 000 eur diškrecí,“ napsala PNP. „Podle svědků musela obsluha předávat část svého zpropitného – údajně jedno procento - obžalovaným. Bylo sjednáno, že šéfové tyto peníze přenechají zaměstnancům kuchyně. To se ale podle obžaloby dva roky nedělo.“

Soud nakonec dvěma hospodským uložil peněžité tresty ve výši 15 000 a 9000 eur za to, že personálu zadrželi asi 6000 eur zpropitného. Třetí obviněný byl obžaloby zproštěn poté, kdy spoluobžalovaní vypověděli v jeho prospěch a přihlásili se k výlučné odpovědnosti za přerozdělování diškrecí. Sloužilo kromě jiného k financování večerního občerstvení po práci, na cigarety a narozeninové oslavy kolegů. Odsouzení přiznali, že peníze, původně určené pro personál kuchyně, vložili na firemní konta, kde zůstaly ležet. Celkově mělo jít o 188 případů. Způsobenou škodu, asi 6000 eur, musejí odsouzení nahradit. Žalovaných 40 000 eur se nepodařilo prokázat. Rozsudek není v právní moci.