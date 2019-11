Teď je ve vazbě v Bavorsku a 12. prosince stane před úředním soudem v Pasově.

V kritické situaci jelo vozidlo obviněného a jím předjížděný návěs vedle sebe vstříc školnímu autobusu přijíždějícímu z protisměru. „Bez současného brzdění busu a předjížděného nákladního automobilu s úhybným manévrem by srážce nebylo možné zabránit,“ uvádí zpráva soudu. Český šofér podle ní „ponechal náhodě, zda dojde k nehodě, bylo mu to jedno“. Byl za to obviněn z pokusu vraždy. Okresní soud v Pasově tuto kvalifikaci odmítl. Muž je tedy žalován pro úmyslné ohrožení účastníků dopravního provozu.

List PNP doprovodil informaci snímkem z rekonstrukce hazardní jízdy. Černý náklaďák se právě „procpává“ mezi předjížděné vozidlo a protijedoucí autobus. Foto: Deník/repro PNP/Jahns

Vepřové zdražuje

Kilo vepřového v Rakousku dnes stojí 1,93 eura. „Od roku 1995, tedy od nemoci šílených krav, byla cena krátkodobě jen v letech 1997 a 2001 vyšší,“ říká v OÖN Johann Schlederer, šéf „prasečí“ burzy. Nynější zdražování vyvolal tzv. africký prasečí mor, který zuří v Asii. Padlo mu za oběť až 200 milionů zvířat. „To je čtvrtina světové produkce. Evropský trh je v důsledku toho prakticky vysáván,“ uvádí Schlederer. Odhadem jde nyní týdně na 1000 tun rakouského vepřového v kontejnerech do Asie. Domácí firmy produkují týdně asi 10 000 tun tohoto masa. Mor, který není lidem nebezpečný, se už objevil také v jedenácti zemích Evropské unie.

Jezdí zdrogovaní

Do konce října rakouská policie začala stíhat 693 řidičů za jízdu pod vlivem drog a odhaduje, že letos bude takových hříšníků až 800. Je to zhruba třikrát víc než ještě v roce 2016, kdy jich bylo 292.

Chodci v ohrožení

Od začátku roku bylo v Horních Rakousích usmrceno při dopravních nehodách třináct chodců, o čtyři víc než loni za celý rok, napsal Volksblatt. Téměř každý šestý mrtvý z 83 v této spolkové zemi z „kolonky“ doprava byl pěšák. Osm obětí bylo starších 64 let, sedm z toho starších 74 let.

Vyšší zálohy na pivní bedny?

Svaz privátních pivovarů v Bavorsku chce tlačit na zvýšení záloh na pivní přepravky, píše PNP. Jeho prezident Georg Rittmayer, který má pivovar v Hallerndorfu, navrhuje zvýšit ji o 400 procent, z 1,50 na šest eur, a prý už má datum, kdy to u jeho produktu spustí. Jeho individuální kroky kritizují další regionální výrobci – „průkopníci“ si prý neuvědomují komplexnost problému: mimo jiné bude muset být přestaveno 45 000 automatů v Německu.