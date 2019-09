Má velikost bot 57 – jeho levá noha měří 35,05 centimetru, pravá 34,98, píše PNP. „Sedmapadesátky“ v Německu nikdo jiný nemá. I Motza si boty musí nechat šít na objednávku. Náklady – asi 1800 eur – podle jeho matky nyní přebírá úřad práce, protože bez speciální obuvi by se Lars nemohl vyučit.

Pro knihu rekordů jeho nohy opakovaně v přítomnosti dvou nezávislých svědků měřila lékařka a Guinnessova společnost následně potvrdila certifikátem, že chlapec má největší nohy „áctiletého“. „Že by se mu ještě mohly o hodně zvětšit, s tím prý ale nemusí moc počítat. Tatjana Pfersichová ze svazu německých podologů (komplexní péče o nohy) řekla, že nohy chlapců rostou jen asi do čtrnácti let,“ píše list. I to jeho číslo 57 dělá mladíkovi vysokému 205 centimetrů problémy - „nevejde se“ na obvyklý schod, nemůže hrát fotbal nebo basketbal, protože na ně nesežene obutí, a ví, že bude mít potíže s děláním řidičáku… S úsměvem pak ovšem bere takový incident, jaký se mu stal v Curychu na letištní vyhlídce, odkud si fotografoval letadla. „Musel jsem si v kontrolním prostoru boty zout, protože personál mi nevěřil, že mám tak velké nohy – myslel si, že něco pašuji,“ řekl v PNP.

Jak baští za humny

Průměrný Němec snědl loni 64,1 kilogramu masa, o půl kilogramu víc než předloni. Divočiny, jehněčího a vnitřností bylo na hlavu spocíváno 1,8 kilogramu, o 5,3 % víc než před rokem, drůbeže 12,9 kilogramu (plus 2,4 %). Konzum vepřového stagnoval na 37,2 kilogramu, hovězího a telecího vzrostl o 0,6 % na 12,1 kilogramu. Celkově bylo loni vyrobeno 4,91 milionu tun živočišných produktů, meziročně o tři procenta víc. Hodnota agrárního importu vzrostla ze 12 na 12,2 miliardy eur, export stoupl ze 11,1 na 11,5 miliardy. Státy Evropské unie měly na importu podíl 84 %, na exportu 75.

Ohrožené stařenky

Každá pátá seniorka v Bavorsku je ohrožena chudobou, napsala PNP. U žen starších 65 let je tato kvóta 19,4 procenta, u mužů stejného věku jen 14,4 procenta. V číslech to znamená asi 285 000 žen a 165 000 mužů. V desetiletém srovnání stoupl počet ohrožených mužů v zemi o 2,1 %, žen o 2,7 %.

Zakázat azylantům prostituci?

Rakousko je jedinou zemí Evropské unie, která ještě připouští prostituci během azylového řízení, tvrdí šéf FPÖ Herbert Kickl, a hodlá tuto „jednu z mála možností legálního zaměstnání uchazečů o azyl“ (OÖN) běžencům zakázat. Chce tím prý bránit obchodu s lidmi a chránit před sexuálním vykořisťováním.

List přibližuje, že azylanti mohou vedle sezónních prací a sklizňové pomoci povolených určitému počtu z nich vykonávat po prvních třech měsících od podání žádosti o azyl volné živnosti, třeba kolportovat tisk nebo také prostituovat. Tak u sousedů silně stoupl počet prostitutek z Číny a Nigérie, a Kickl říká, že v tomto oboru přibývá i mužů z Afghánistánu. Příslušný paragraf zákona má být doplněn větou, že „vykonávání prostituce v rámci samostatné výdělečné činnosti je až do rozhodnutí o azylu nepřípustné“.

Spadl další Čech

V sobotu odpoledne stoupal 30letý český alpinista se 46letým lezeckým partnerem-krajanem Steinerovou cestou jižní stěnou Dachsteinu. „Náhle se ze stěny vytrhl kousek skály, po které mladší z lezců právě sahal, a muž spadl asi osm metrů níž do lanového úvazku,“ píší OÖN. „Sám si zavolal pomoc a záchranný vrtulník ho dopravil do nemocnice ve Schladmingu.“ Ten den letěl vrtulník na Dachstein ještě pro další dva horolezce.

„Celkově letos přišlo v rakouských Alpách o život přinejmenším 122 lidí, z toho 37 z Německa,“ uvádí linecký list v další zprávě. Při turistice a lezení tu zahynulo od května 61 osob.

Aldersbach s krajany

Mezinárodního dne lidové hudby 22. září v bavorském Aldersbachu se zúčastní mimo jiné také folklorní skupina Libín-S z Prachatic (na snímku). „Pětadvacet členů udržuje tancem a kroji zvyky šumavského regionu,“ píše PNP. „Přitom jim obzvlášť leží na srdci tradice vorařů, kteří vodní cestou transportovali dřevo až do Vídně, a soumarů, kteří vozili sůl do Pasova.“ Český foklor přinese k sousedům také skupina Úsměv z Horní Břízy, existující už od roku 1958. „Úsměv byl už vidět v četných filmových a televizních produkcích, kromě jiných také v oscarovém filmu Amadeus Miloše Formana a v různých filmech s Karlem Gottem,“ konstatuje deník.

To byl (vý)let!

Fritz Lindinger z Ruhstorfu an der Rott (okr. Pasov) našel začátkem srpna na parkovišti pasovského domu s nábytkem zcela vyčerpaného poštovního holuba, píše PNP a cituje ho: Posadil jsem si ho na klín a vzal domů. Tam jsem ho zase vykrmil. Jeho známý Franz Huber z Bad Griesbachu, expert ve scéně chovatelů, dal nezkušenému holubáři pár dobrých tipů, a ten přiznává, že ho malý opeřenec nadchl a on se jimi začal víc zabývat.

Na vlastní pěst pátral, odkud „ten jeho“ vlastně přišel. Na kroužku na noze měl kód mezinárodního registru, a tak zjistil, že patří chovateli z Polska. Zavolali mu a dozvěděli se překvapivou zprávu. Majitel nechal svého Golaba 1001 startovat při soutěžním letu z Bruselu. „Nějak se musel od svého vlastního cíle uhnout a vyčerpaný přistál o 800 kilometrů jinde, v Pasově. Tak se rozhodli mu domů trochu pomoci. 5. srpna ho Lindinger vyvezl v osm hodin ráno na výšinu Kurfürst v Bad Griesbachu a nechal ho odtud odletět. Nikdo ovšem nevěděl, zda domů dorazí, mohl ho potkat nečas nebo draví ptáci… 17. srpna v 18.58 přišel kýžený telefonát – Golab doletěl do Krakova ke svému chovateli, a ten poslal přes whatsapp zprávu a fotografii jeho zachránci. „Jsem opravdu fascinován, co tak malé zvířátko dokázalo – 750 kilometrů dlouhý let z Pasova do Polska, to je úžasné! Teď vidím holuby docela jinýma očima než dřív,“ říká v PNP pan Lindinger.