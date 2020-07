První oběť našla občanka města v sobotu. Nejdřív si myslela, že kočičku starou sedm nebo osm měsíců přejelo auto, a alarmovala veterináře. Ti ale zjistili, že zvíře bylo stahováno! Svědkyně uvedla, že těsně předtím z místa odjíždělo relativně rychle tmavé auto. Kočka na silnici doklopýtala od stánku občerstvení, kde v tu dobu byla řada hostů. „Její dobrý fyzický stav naznačoval, že by se mohlo jednat o domácí kočku a ne o tulačku,“ uvádí list z policejní zprávy. K dopadení pachatele týrání vypsali občané i politické orgány finanční prémie ve výši více tisíc eur.

Nedělní vydání informovalo o nálezu další stahované kočky ve stejném městě. Její tělo s rozříznutým břichem leželo na silnici. Hlídka je dopravila k veterinářce. „Ta zjistila, že asi deset let staré zvíře bylo odborně stahováno a kůže na něm ještě visela,“ popisují OÖN. „Jestli bylo stahováno zaživa, už se podle veterinářky nedalo zjistit.“

Další rakouský list Kronen Zeitung popisuje podrobnosti prvního případu. Kotě, které se z posledních sil s tichým mňoukáním sunulo kolem zdi domu poblíž stánku s občerstvením, našla 33letá žena asi ve 14.10 hodiny. Veterinářka, ke které je dopravili, je musela okamžitě utratit, jeho rány se jevily nezhojitelnými, každá minuta pro ně musela být nepředstavitelným utrpením. Někdo mu vyřízl obrovský kus kůže…

Kronen Zeitung cituje soudního psychiatra Reinharda Hallera, podle něhož pachatel činu jeví s jistotou psychopatickou strukturu osobnosti. Je extrémně neempatický, „tedy zcela neschopný pociťovat soucit s jinými bytostmi“, nese v sobě masivní sadistické tendence. Je třeba ho považovat za akutně nebezpečného.

Obecně list dodává, že za týrání zvířat jsou v Rakousku až dva roky vězení, většinou ale pachatelé vycházejí s peněžitými tresty a nařízením psychoterapie a kursů odbourávání agrese. Úspěšnost těchto opatření je ale spíš malá, dodává list.

Foto: Deník/OÖN/Polizei

Jezdí za „bezroušková“ humna

Zdroj: Deník/PNP

Zatím co bavorské bary ukázněně dodržují protikoronová opatření s nařízenými odstupy mezi lidmi a s rouškami, občané lační zábavy jezdí přes hranice do sousedního Rakouska, kde tato omezení nejsou, píše PNP. „V Clubu Werkstatt v Schärdingu se už týdny slaví a tančí, jako by korona nikdy nebyla,“ uvádí a připojuje reklamu podniku na sociálních sítích (repro Deník/PNP/Daiminger). Stojí v ní: "Kdo se zase těší na normální víkend? #fuckcorona #clubwerkstatt #eskalation".

Podle pasovského listu Am Sonntag to znepokojuje politiky obou stran. Okresní hejtman Schärdingu Rudolf Greiner řekl, že provoz podniku intenzivně kontroluje policie. „Vícekrát už byl zjištěn velký nával hostů a bezstarostné nakládání s protipandemickými opatřeními. Policie má za úkol jejich dodržování přesně sledovat. Jsme situací velmi znepokojeni, chceme důsledně bránit vzniku nového zdroje nákazy. Takzvaný ,pártyturismus´ bez ohledu na pravidla bezpečnosti z Pasova do Schärdingu není v době korony absolutně v našem zájmu. Mohl by zničit mnohaměsíční úspěšnou práci našeho krizového štábu,“ uvedl.

Bavorští lokální politikové jen apelují na rozum svých občanů. „Virus nezná hranic, a nerozum mnoha lidí a bezostyšnost kšeftařů zřejmě také ne,“ říká pasovský hejtman Raimund Kneidinger. Poslanec zemského sněmu Gerhard Waschler míní, že v první řadě je to problém Rakouska jako suverénního státu. Bavorská strana musí rakouské přátele okamžitě požádat, aby ve věci jednali rychle a tvrdě, „jinak se může problém sousedů rychle stát i naším a ,přicestovat´ i do Pasova“.

Provozovatelé klubu na důrazná slova reagovali a podnik pozastavili. Na víkend ohlášená „Neon-párty“ tak nebude. Na sociálních sítích oznámili, že je velký zájem hostů moc těší, „ale bohužel je to tak, že s naším aktuálním konceptem už nemůžeme dodržet momentálně platná, rigorózní pravidla spolkové vlády o minimálních odstupech a ,sociální distanci´“. Znepokojená místa veřejného života je prý kvůli tomu kontaktovala a upozornila je, „že veřejný klid a obecní blaho stojí nade vším“. Tomu prý samozřejmě rozumějí a jsou stejného názoru. Proto se rozhodli zrušit své víkendové akce. S místy veřejné správy teď chtějí zpracovat „únosný bezpečnostní koncept“ a lokál zase co nejdřív otevřít.