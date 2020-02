Prvním je 72letý muž, který ležel už deset dnů se symptomy klasické chřipky v městské nemocnici. Jeho stav kolísal, proto byl rutinně otestován i na koronavir a protože byl výsledek pozitivní, ve čtvrtek byl převezen do ústavu Františka Josefa. Jeho stav je podle ředitele špitálu Michaela Bindera vážný. Tři oddělení prvního zařízení byla uzavřena, ošetřující v přímém kontaktu s pacientem byli odesláni do domácí karantény, návštěvníci stonajícího byli podrobeni testům.

Druhý pacient se k vyšetření na koronavir přihlásil sám a první výsledek měl pozitivní. Podle Bindera se mu ale daří velmi dobře, nepotřebuje stacionární péči a je doma v karanténě. Měl se nakazit v Itálii.

Další zprávy o viru jsou spíš kuriózní. V napětí je rakouská hokejová liga. Zatím se hraje normálně, ale od neděle za zesílených hygienických opatření. Zakázáno je obvyklé podávání si rukou po zápase a jak říká ředitel soutěže Christian Feichtinger, „v chodbách ke kabinám a ve smíšených zónách stadiónů má být dbáno toho, aby hráči nepřicházeli do kontaktu s příliš mnoha lidmi“.

Novinka stihla i vojáky na zahraničních misích. Mají nyní kvůli koronaviru zvláštní dovolené trávit pouze v Rakousku, jak nařídil velitel bojových sil Franz Reißner. Podle možností mají užívat (jen) přímých letů.

„Infodemie“…

Deník OÖN hovořil o koronaviru s mikrobiologem a klinickým patologem nemocnice Milosrdných sester v Riedu Milo Halabim.

Potvrzuje, že je patrná panika. „Faktem je, že nás navštívila nakažlivá nemoc, která se přenáší kapénkovou infekcí, ostatně stejně jako chřipka. Narazila na nechráněné obyvatelstvo. Úmrtnost lidí starších 60 let, kteří často mají i další choroby, stoupá. To je u chřipky stejné, a chřipková epidemie také ještě není za námi. Je možnost se proti ní očkovat, ale to dělá málokdo.“

Pokračuje: „Lidé se nechají bohužel zneklidňovat zprávami v médiích. Když slyším o ,křečkování´ v obchodech, musím si říci – to už je šílenství! Ano, každé masmédium chce přinášet exkluzivity, všichni chtějí zvláštní, explozivní, a uprostřed toho radí samozvaní experti. To rozhodně neusnadňuje neutrální, věcné informace… Z hlediska médií je to pochopitelné, z hlediska lékařů ne. Museli by lidi znovu školit, jak zacházet s infekčními nemocemi… Pohled na podstatné se v této hypce ztrácí. Je nezbytné jednat podle ,selského´ rozumu. Mnohé reakce jsou ale absurdní, třeba když se mě lidé ptají, kolik vody nebo zásob si mají uskladnit – jako by nám hrozila těžká katastrofa… To je přehnané!“

Na poslední otázku, zda sdílí názor, že chřipka je mnohem nebezpečnější než onemocnění koronavirem, říká: „Ano, trvám na to: chřipka je daleko nebezpečnější, na ni umírá v Evropě ročně 40 000 až 50 000 lidí. Tady je patrný jasný rozpor mezi představou a realitou…“

Rozdělili si jackpot

Po patnácti měsících padl ve středu další šestinásobný jackpot rakouského lotta, obdoby naší sportky, píší OÖN. Rozdělili si jej tři tipující, kteří vsadili vždy na náhodu čísla 3, 6, 11, 16, 25 a 43. Každému to vyneslo 3 067 178,20 eura. Celkově bylo podáno skoro 10,2 milionu tipů.

K sebevraždě do Švýcarska

Jak náš web informoval, německý ústavní soud zrušil paragraf trestního zákona, který sankcionoval podnikatelsky vedenou podporu lidí přejících si zemřít. Linecký deník Volksblatt se k rozhodnutí vrátil ve středečním vydání. Zdůraznil, že zákonodárci v SRN nyní pozastavenou normou chtěli také zastavit švýcarské společnosti, které takovou službu, ve Švýcarsku legální, nabízejí i v zahraničí. (Lékaři v této zemi mohou za určitých podmínek předepsat pacientům instruovaným „průvodci k dobrovolné smrti“, kteří si to přejí, smrtelnou dávku barbiturátů. Aplikovat si přípravek ale musejí sami.)

„Zatím co curyšský spolek Exit tyto služby poskytuje jen švýcarským občanům, pomáhají Lifecircle v Basileji a Dignitas ve Forchu ke smrti také cizincům,“ píše list. Dignitas tak měl ze života loni doprovodit i sedm Rakušanů. Od založení spolku před 22 lety se tak pro smrt vydalo do Švýcarska 64 rakouských občanů. V roce 2015 si poslední cestu zaplatilo také 86 Němců, další dva roky 73 a 71, v minulých dvou letech 87 a 85. Od zahájení činnosti obsloužil Dignitas 1322 Němců, 43 procent své klientely. Za asistenci se platí podle Volksblattu kolem 10 000 eur předem. „Cestovní náklady nejsou zahrnuty, k čemuž Lifecircle přidává přímo morbidní tip na úsporu – doporučuje zaplacení si zpáteční letenky, protože ta je prý často levnější než jednocestná,“ uvádí list.

Mistři řemeslníci s tituly

„V ,zemi titulů´, v Rakousku, zavedli titul Meister pro kvalifikované mistry v jednotlivých řemeslech,“ píší OÖN. Jeho zkratkou uváděnou před jmény má být v budoucnu „Mst." nebo „Mst.in". Plánuje se její zapisování i do pasů a řidičských průkazů. Titul získávaný jako nejvyšší stupeň vzdělání v řemesle, umění, v zemědělství aj. je prý srovnatelný s bakalářským (Bc.) nebo prostým Ingenieur, podle evropských kvalifikací se stupněm 6, zpravidla podmíněným složením státní zkoušky. V Rakousku bude „prestižní“ titul Meister „oslazen“ i finanční prémií. Země Horní Rakousy odmění ty, kteří mistrovskou zkoušku složí a mají hlavní sídlo v této spolkové zemi, tisícem eur. Pro letošek je na to rozpočtováno 600 000 eur. Loni bylo v Horních Rakousích složeno 624 mistrovských zkoušek. Průměrný věk uchazečů byl 31,5 roku. Nejstarší absolventce bylo 61, nejmladšímu 20 let.

Mistry tohoto druhu znají od roku 2004 také v Německu a titul je tam zanesen u patentovaného úřadu. Jeho nositelé mají zkratku „me“, která platí v celém Německu. Často je uváděna i na vizitkách a v záhlaví dopisů. „Malé ,me´ před jménem je osobní marketingový nástroj každého řemeslného mistra, který jím může vykazovat, že do svého vzdělání investoval čas a peníze a získal díky tomu přídavné znalosti,“ říká Dirk Kornau, mluvčí řemeslnické komory ve Wiesbadenu.

Připlatí ženám na taxi

Počínaje nedělí dostanou ženy na cesty taxíkem na adresu obytného místa v noci od města Mnichova bon v hodnotě pěti eur, napsala PNP. Primátor Dieter Reiter poukázal na to, že ženy cestující v noci samy domů se cítí často nejistě, především z prázdných ulic. Už neurčitý pocit strachu omezuje svobodu pohybu, řekl. Dobropis není omezen na Mnichovanky, nabídku mohou využít všechny ženy od 16 let, které nastoupí do taxíku ve městě. Jejich cíl může být i mimo bavorské hlavní město. Pro cesty například do klubů nebo lokálů poukázky akceptovány nejsou. Projekt je zkušebně vypsán na jeden rok, je pro něj připraveno milion eur. Bony budou vydávat městská zařízení, například informační středisko na radnici. Každá zájemkyně dostane při jedné návštěvě jen tři poukázky.

Vídeň slučuje kontejnery

Jak náš list informoval Mgr. Martin Landa ze zahraniční kanceláře města Vídně v Praze, rakouské hlavní město nahrazuje od října sběrné nádoby na tříděný odpad – plast, nápojové kartony a kovy – jednotnými žlutomodrými nádobami pro všechny tyto druhy surovin. Vyměněno bude do konce března asi 19 000 současných kontejnerů. Jejich celkový počet zůstane stejný, ale sloučení umožní jejich rozmístění do více stanovišť, kterých bude 6500. Radní pro životní prostředí Ullli Simová si myslí, že díky jednoduššímu třídění se podaří sesbírat ještě víc použitého materiálu k recyklaci. Město také ušetří na 80 000 vozokilometrů ročně, protože pro kontejnery nebude muset jezdit tolik aut.