Oknem jeho dílny je vidět na náměstí v Pilstingu, začíná článek. Pod oknem stojí těžký pracovní stůl ze dřeva a na něm leží různé nástroje – kleště, kladívka, klíh, šroubováky, skládací metr. Diplomy na zdi připomínají úspěchy z mezinárodních trhů řemesel. V nástěnné skříňce jsou další šroubováky různé velikosti, v poličkách knihy a odborné magazíny o stavbě hudebních nástrojů…

Na dveřích je kresba středověké scény, na níž muzicíruje skupina lidí na harfu, housle, kytaru a dávný cimbál. Pod ní je vizitka: "Helmut Buchsteiner, mistrovská dílna strunových nástrojů“.

List pokračuje: „Nástroje už osmdesátiletý Helmut Buchsteiner dávno neprodává. Jeho jméno má ale pořád zvuk, patří k nejznámějším stavitelům kytar v Německu. Své nástroje prodával do celého světa. Především v Japonsku se prosadily, tam ho na vrcholu jeho tvorby v roce 1985 zvolili na veletrhu v Tokiu dokonce do desítky nejlepších výrobců kytar na světě…“

Při návštěvě redaktorů PNP vytahuje kytaru z palisandrového dřeva. Je přes 60 let stará a už trochu poznamenaná, dvě struny se přetrhly. „Při stěhování mi upadla,“ vypráví. Rodilý Šteierák žije už desítky let v Bavorsku, ale rakouský akcent neztratil. Jeho třídenní vous a vlasy zešedivěly, v uchu má naslouchátko, ale věk na něm vidět není, jen pod modrýma očima má pár drobných vrásek, popisuje deník.

Že by poškozenou kytaru, kterou ukazuje, vyhodil, nepřichází v úvahu – je to jeho učňovská práce, nejstarší ze stovek kytar, které za život vyrobil. Začal se učit jako čtrnáctiletý u Jakoba Doriatha ve Štýrsku. "K první zkoušce jsem udělal krk, ke druhé korpus a k závěrečné učňovské hotový nástroj," vypráví. Tovaryšké roky 1957-61 strávil v rodinném podniku Rossmeislových, prvních stavitelů elektrických kytar v Německu. Po mistrovské zkoušce v roce 1962 stavěl kytary v Chicagu, New Jersey a v New Yorku, pak byl technickým vedoucím v továrně na hudební nástroje v Unně v Porúří. V roce 1968 si v Neumarktu-St. Veitu splnil sen o vlastní firmě. Na vrcholu produkce zaměstnával osmnáct lidí. Výrobky prodávali za cenu od 150 eur za sériové kusy do 5000 eur za koncertní kytaru stavěnou na míru.

Za vynikající práci v řemesle získal v letech 1975 a 1984 státní ceny, v roce 1976 zlatou medaili na výstavě ve Welsu. V polovině osmdesátých let se při práci těžce zranil: „Přišly mi prsty do hoblovky. Hloupá chyba, každý učeň to ví líp…“ Ztratil konečky prostředníku a prsteníku levé ruky a firmu postupně redukoval, až zbyl sám s manželkou Brigitte, která mu vedla papíry. Roku 2010 se odstěhovali do Pichlingu a dílnu zavřel i oficiálně. „Od té doby staví jen pro sebe, pokud vůbec,“ uzavírá PNP a cituje mistra: „Napracoval jsem se dost, v prvních letech dílny i o nocích. Je tady dost mladých, kteří práci potřebují…“

Odřeknuté velkoakce

Velké akce zastavuje koronavirus nejen v Česku, ale i za humny. Tak byl zrušen Ženevský autosalón, nyní odřekli největší veletrh cestovního ruchu ITB, který měl být od 4. do 8. března v Berlíně a už byl vyprodán. Z očekávaných 10 000 vystavovatelů mělo být 22 z Číny, 25 z Hongkongu a z Tchajwanu. Pořadatelé počítali se 160 000 návštěvníky, ale vzhledem k situaci s virem odhad poněkud korigovali.

V úterý pasovská PNP sdělila, že letos nebude z preventivních důvodů tradiční Lipský veletrh knihy. V pondělí večer oznámili pořadatelé z Mnichova, že na doporučení bvavorského krizového štábu ruší mezinárodní veletrh řemesel (IHM), kde 11.-15. března mělo být 1000 vystavovatelů ze 60 zemí a více než 100 000 návštěvníků. Francouzský svaz nakladatelů oznámil, že se odkládá pařížský knižní veletrh plánovaný na březen. Dekret vlády zakázal pořádat všechny akce s více než 5000 lidmi v uzavřených prostorách.

Opatření se dotklo i sportu. Ve Švýcarsku odřekl fotbalový svaz na příští tři týdny všechny zápasy I. a II. ligy. Americká profibasketbalová soutěž NBA doporučila týmům, aby hráči rezignovali na podávání si rukou. Povolen mají jen „ fistbump“, tedy přiťuknutí si pěstmi. Autogramy mají psát jen vlastními tužkami, ty donesené diváky nemají brát do rukou.

První potvrzený případ nákazy v Dolním Bavorsku ohlásili v úterý odpoledne – podle PNP mají pacienta ve Vilshofenu v okrese Pasov.