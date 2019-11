Dnes se jmenuje Otsuka Ryuosuke Taira no Masatomo a je mu sedmadvacet. Jako Japonec zrovna nevypadá, měří 188 centimetrů, má modré oči a blond vlasy.

V patnácti, ještě doma, vzal poprvé do ruky meč, kterým se zápolí v kendu. „To mu ale nebylo dost autentické, hledal a zjistil, že existuje korjú, koryu neboli stará japonská škola válečnického umění, a v osmnácti se ji vydal do Japonska studovat. Adoptovala ho samurajská rodina s kořeny 800 let starými. Pod dohledem mistra dřel až deset hodin denně, sedm dnů v týdnu. Jizvy na jeho rukou a nohou dokládají bolestivé roky učení,“ uvádí list.

Hlavní sídlo své alma mater, Hokushin Itto-Ryu Hyoho, která brzy oslaví 200 let trvání a jejíž žáci páchali politické atentáty, spoluvytvářeli první japonskou ústavu a popravovali, jak PNP píše, před třemi roky převedl z Tokia do mnichovské čtvrti Sendling. Vede ji jako „soke“ (rektor) v sedmé generaci. „V tělocvičnách panuje bezpodmínečná poslušnost. Otsukova autorita se rovná šogúnské, autoritě vojenských vládců samurajské kasty, která měla rozhodující slovo až do pozdního 19. století. Když vydává hlasité povely v japonštině, prořezává jeho hlas vzduch jako meč samuraje,“ končí PNP.

Příjem minimálně 1200 eur měsíčně?

Od pondělka se začnou Rakušané ve všelidovém hlasování podepisovat za „bezpodmínečný základní příjem“ každého rakouského občana, a to ve výši 1200 eur měsíčně. Má to být zaručeno ústavním zákonem, píše Volksblatt. Akce potrvá týden.

Hlasování inicioval Peter Hofer ze Štýrského Hradce, nestojí za ním žádná politická strana, uvedl list. Financována má být tato pravidelná platba podle jeho představ „daní 0,94 procenta ze všech finančních transakcí v Rakousku“. Základní příjem by byl „přiléhavou odpovědí na výzvy současnosti“. Kromě jiného by tak měl každý člověk možnost vzít bez existenčních starostí takovou práci, kterou on sám má za smysluplnou.

Podle Hofera podpořilo vyhlášení hlasování podpisy zhruba 15 000 občanů. Listiny jsou na každém obecním úřadě a mohou být podepsány osobně, nebo online.

Předjelo je kolo…

Policejní hlídka z Traunsteinu nevěřila svým očím, když ji ve čtvrtek na dálnici A8 u Angeru v okrese Berchtesgaden předjelo kolo, píše PNP. Pohled do zpětného zrcátka jim „přelud“ potvrdil, za nimi jelo Volvo 32letého Rakušana z Bregenze po třech kolech. Řidič musel zastavit na odstavném pruhu a ztracené kolo mu přivezla policie. Šetření ukázalo, že při přezouvání kol špatně utáhl šrouby. Čtyři se vytočily úplně a poslední se pod enormní zátěží zlomil… Kromě toho hlídka zjistila, že šofér má zákaz řízení v Německu a tedy nedrží platné oprávnění. Jel pod vlivem omamných prostředků. Bude se tudíž zodpovídat z řízení bez oprávnění, pod vlivem omamných látek – a z neodborného připevnění kola, uvedl list.

Už mohou mlčet…

Plné tři dny – 72 hodin - moderovali novináři Bavorského rozhlasu Ariane Alterová a Sebastian Meinberg z mládežnické stanice Puls nonstop pořad vysílaný ARD-Alpha, kam si zvali různé studiové hosty. Vytvořili tím světový rekord, který před nimi držely od roku 2014 dvě syrské novinářky se 70:05 hodinami.

„Po první hodině jsem byla unavenější než teď po skončení,“ řekla Alterová v pátek v 17.30. Přičetla to vlivu adrenalinu a radosti. V pořadu vystřídali stovku partnerů k rozhovorům s mottem „Buď s námi každou hodinu o kousek chytřejší“. Jak už náš web uvedl, podle regulí Guinnessovy knihy rekordů si mohli každou hodinu udělat pětiminutovou přestávku, nebo si tento čas nasečítat do jednorázového delšího odpočinku. Maximum mělo stanoveno i pouštění muziky.

Na snímku Fabiana Stofferse (BR/funk ARD a ZDF) jsou s dozorčí Knihy rekordů Lenou Kuhlmannovou.

Nepokutovali, pomohli

Při jednorázové akci opravili technici rakouského automotoklubu (ÖAMTC) a policie zdarma 212 defektních reflektorů motorových vozidel, napsaly OÖN. Hlídkovali v posledních třech večerech na osmnácti místech hodně frekventovaných silnic Horních Rakous a zastavovali vozy s defekty na osvětlení. „A místo pokutových bločků jim na místě zdarma měnili vadné žárovky,“ uvedl list.