Od začátku roku vyhrálo milion a víc v Bavorsku 13 sázejících. A na hře vydělává také bavorský stát - na daních z příjmu společnosti. Státní pokladně šlo letos zatím asi 220 milionů eur, výhercům 299 milionů.

Vraždil expartnerku

Ve Vídni odsoudili v úterý porotci jednomyslně k 18 letům vězení 41letého obžalovaného, který v říjnu bodal po rozvodu nožem bývalou 29letou partnerku, napsaly OÖN. Jak poškozená vypověděla, útok v autě trval dvě až tři minuty. Zachránilo ji, že vysoko zdvihla kolena, paže držela před tělem, muže odstrčila a z auta s voláním o pomoc vyběhla.

OÖN popisují, že se pár poznal v roce 2007 v Rumunsku a rok nato se vzal. Před jedenácti lety se jim narodila dcera, se kterou se odstěhovali do Vídně. Zatím co on nepracoval, vydělávala žena jako prostitutka měsíčně 4000 až 6000 eur, které muž kasíroval a prohrával v kasínu. Matce jeho dítěte opakovaně hrozil a bil ji. V roce 2015 s holčičkou dokonce utekla do ženského domova, kde policie při prohlídce našla na jejím těle četné modřiny. Žena vypověděla, že ji partner šest let bije. Prý mu ale odpustila, a na základě toho bylo jeho stíhání zastaveno.

Loni v létě byl muž přece odsouzen za nebezpečné vyhrožování, a když hrozil, že ženu zabije, nechala se s ním po dvanáctiletém vztahu rozvést. Protože ale potřebovala jeho podpis pro vystavení pasu dcery a on naopak od ní překlad pro pojištění, došlo v říjnu k osudovému setkání. Obviněný ji vylákal do pasti… V autě ji sedmkrát bodl do hlavy, horních částí paží, do lýtek, stehen a rukou s přetětím nervů v prstu. Utrpěla také postraumatickou stresovou poruchu.

Obžalovaný popíral úmysl vraždit. "Chtěl jsem ji jen postrašit," řekl při výslechu.