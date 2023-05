Slavnostní zahájení plavební sezony si mohli lidé užít v sobotu 6. května 2023. Na splavněném úseku Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou byla připravená řada aktivit, které se mohli příchozí vyzkoušet zdarma.

Vvyhlídkové jízdy po Malši v Českých Budějovicích | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

V Českých Budějovicích byly v rámci programu nachystané plavby po Malši. V Hluboké nad Vltavou si mohli návštěvníci užít vodní sporty a lodí se vydat na Karlův Hrádek, kde jim byly představeny plánované činnosti na hrádku a hlavní aktivity během léta a podzimu.

Celý den bylo také otevřené Muzeum voroplavby v Purkarci. Představené byly i zajímavé expozice Hluboká v pohybu, Cech Sv. Huberta, Národní zemědělské muzeum Ohrada a další. A co by to bylo za akci bez dobré muziky, o kterou se starala kapela Zlaté Skořápky a bez občerstvení, které zajišťoval Pivovar Hluboká s purkareckými hasiči

A pokud jste se rozhodli, že jste v těchto místech nebyli naposledy, určitě vám přijde vhod i krátké představení novinek na Stezce Vltavy 2023:

● Park Dukelská ČB - rekonstruovaný park na břehu Malše, náplavka s přístupem k vodě a možností využít řeku

● Sport areál Vltava - nový sportovně pobytový areál u řeky v blízkosti sídliště Vltava na levém břehu naproti Voříškova dvora. Výstavba začne v nejbližší době, otevření je plánováno na léto 2023

● Sportovně relaxační areál Hluboká - rozšířené molo pro lodě a rozšířené zázemí pro skupinové a firemní akce