Jihočeský koordinátor dopravy (JIKORD) se ocitl ve čtvrtek bez šéfa. Rada kraje odvolala jednatele Jana Aleše (34), který organizaci řídil necelé dva roky. Deníku Zdopravy.cz to potvrdil krajský náměstek pro dopravu Jiří Švec s tím, že rozhodnutí bylo jednomyslné.

Důvodem bylo nevysvětlené zadání reklamy na celokrajskou jízdenku v časopisu Playboy. Aleš údajně nedokázal radním dostatečně objasnit, proč a za jakých podmínek se reklama do Playboye dostala. „Nejde ani tak o samotný skutek, nýbrž právě o neuspokojivé vysvětlení a zamlžování celé věci,“ uvedl Švec.

Radní po vydání inzerátu pozvali Aleše, aby jim věc vysvětlil. „Obhajoval to jako dobrý nápad, radní k tomu měli různé názory, že peníze, se kterými JIKORD hospodaří, jsou veřejné, JIKORD organizace stoprocentně zřizovaná Jihočeským krajem a že tato forma reklamy není úplně vhodná. Diskutovalo se o tom, kolik peněz to stálo, a pan jednatel tvrdil, že nic, že byl osloven a že to bylo poskytnuté zdarma,“ doplnil pro ČTK radní Miroslav Joch.

Krajští úředníci z odboru vnitřní kontroly ale podle Jocha následně zjistili, že reklama byla objednaná, zálohově fakturovaná a vyúčtovaná jako propagace v rádiu. „Důvod odvolání nebyl, že pan jednatel dal reklamu do Playboye; to je diskutabilní, zvláštní, věc názoru, jestli opravdu oslovila toho, koho oslovit měla. Šlo primárně o to, že pan jednatel, když byl poprvé dotazován, neříkal radním pravdu. Ztráta důvěry,“ dodal Joch.

JIKORD se tak ocitl bez vedení v době, kdy běží velký tendr na autobusovou obslužnost sedmi okresů. Vítězové mají vyjet příští rok v prosinci. Celkový roční nájezd podle smlouvy je 20,87 milionu kilometrů. Celkový objem zakázek se odhaduje na deset miliard.

Podle Švece je ale právě v takovém období třeba mít v čele krajského koordinátora osobu s maximální důvěrou. Vedení kraje prý už má okruh vytipovaných adeptů.

Zdroj: zdopravy.cz