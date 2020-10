Manželé Pevných zvažovali, že se odstěhují. Nakonec zůstali. V Lenoře mají oba rodiny a přátele.

Místo, kde stával bytový dům s čp. 31 v Lenoře. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Až po půl roce se mohli vrátit do svého bytu v bytovce v Lenoře, loňské Vánoce strávili s rodinami svých dětí. Do bytu v domě, který výbuch přežil, se vrátili až někdy v únoru. Sousední dům, kde došlo k výbuchu, musel být po rozhodnutí statika odstraněn. Stěnu, s níž dům sousedil, se povedlo zateplit. Všechny byty mají nová okna. „Na to ráno nikdy nezapomenu. Všechno bylo zdemolované. Dlouho se nám tu držel i zápach z kouře,“ říká Svatopluk Pevný, majitel jednoho z bytů z bytovky čp. 32. Jediné v jejich bytě zůstalo je ložnice. Všechny další místnosti museli manželé Pevných opravit úplně od základů. „Manželka už o tom vůbec mluvit nechce. Ani zpátky se jí moc nechtělo. V sobotu tady nebudeme, musíme pryč,“ popisuje Svatopluk Pevný, který dodnes vidí před očima šlehající plameny. Manželé zvažovali stěhování jinam, dvě rodiny ze zničeného domu z Lenory odešly. Nakonec rozhodlo, že jsou oba rodáci z Lenory, mají tam rodiny a přátele. S opravami a novým zařízením bytu pomohly peníze z pojistky a ze sbírek,“ děkuje lidem, kteří přispěli.