Ústředí rodičovských svazů povinných škol v Rakousku je proti plánovanému zavedení angličtiny jako povinného předmětu ve třetí a čtvrté třídě národní školy, píší OÖN. Přinášíme i další témata od sousedů: méně umělých oplodnění, Linci se vrací třetí most přes Dunaj a očkování v dómu.

Opatření plánované pro školní rok 2025/26 "vytváří zbytečně stres a tlak a zatlačuje radost z učení do pozadí", stojí v prohlášení. Navíc by bylo další překážkou pro přechod do pokračujícího vzdělávání.