Přes nepříznivé deštivé a chladné počasí si přišli zavzpomínat lidé z Čech i Rakouska a zhlédli projekci, která na místo plátna využila vodní clonu. Nad Lipnem se tak kromě domů zatopených přehradou zjevili i tváře lidí, kteří tu kdysi žili i baletka, která svým tancem vyprávěla příběh vesnice.

Po projekci řekla Alena Dvořáková: „Já jsem tu vyrůstala. Docela to pro mě bylo emotivní. Přišli jsme i napodruhé. Když to nevyšlo minule, povedlo se alespoň teď. Bylo to hezké. Byla jsem tu jako dítě, od 6 do 12 let. Rodiče šli pak za prací. A teď jsme tu zpátky, protože tu máme chatu.“

O neobvyklou podívanou i o tvorbu virtuálního 3D modelu zaniklé vesnice se postaral spolek „Dolní Vltavice žije!“, který chce mimo jiné přispět ke smíření národů. Na zopakování akce s agentura Art4Promotion, které vyvrcholení zářijové oslavy k výročí pádu železné opony v Dolní Vltavici kvůli technickému problému nevyšlo, se dohodla s poskytovatelem dotací z Fondu Interreg.