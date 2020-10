Rarita na Písecku: Žena vyfotografovala srnce albína

Vzácný úlovek se podařil Evě Ladě Chýlové, která se o něj rozhodla podělit. Na Kovářovsku vyfotografovala srnce albína. "Měla jsem to štěstí vidět a vyfotit tu krásu. Mohla by to být v této nelehké době milá zpráva," připsala Eva Lada Chýlová k fotografiím.

Srnec albín na Písecku. Foto: Eva Lada Chýlová | Foto: Deník / Lucie Kotrbová