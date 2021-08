Souhlas s dostavbou S10 přišel po procesu zkoumání vlivu na přírodu (EIA), verdikt oznámila ministryně ochrany klimatu a dopravy Leonore Gewesslerová (Zelení). Nešlo přitom jen o zkoumání EIA, vláda celý projekt znovu posuzovala jako celek. Ministryně dodala, že Rakušané chtějí zároveň výrazně vylepšit železniční spojení z Lince do Českých Budějovic. Informují o tom rakouská média, například ORF.

Podle ministerstva je dovedení dálnice „nezbytným projektem, zejména s cílem ulevit místním obyvatelům“. K tranzitem nejpostiženějším patří obec Rainbach im Mühlkreis. „Hodnocení však také ukázalo některá možná vylepšení, například v opatřeních na ochranu před hlukem a v ochraně zemědělských a lesnických oblastí na trase. V tomto ohledu je plánován kulatý stůl s ASFINAG (obdoba ŘSD, pozn. red.) a sousedy,“ uvedlo ministerstvo. Rakušané jsou známí svými ohledy k okolní krajině při výstavbě dálnic. Jenom na zhruba 20 kilometrech S10 od Unterweitersdorfu k Freistadtu, které se řidičům otevřely v první polovině minulé dekády, zbudovali devět tunelů. A to nikoliv vždy kvůli dopravní nezbytnosti, nýbrž i kvůli zachování luk, polí a lesů. Další tunely jsou v plánu i na úsecích směrem k hranici.

„Rozhodnutí vlády znamená, že při přípravě projektu, který je důležitý pro obyvatele regionu, zmizely rozhodující překážky. Očekáváme, že projekt bude rychle realizován,“ uvedl hornorakouský hejtman Thomas Stelzer (ÖVP-lidovci), který v posledních týdnech kritizoval nové hodnocení a vyzýval k „ochraně klimatu se zdravým rozumem“. Na české straně se počítá s dovedením dálnice D3 k hranicím v roce 2025.

Rakouská vláda přezkoumala smysl dálnice Linec - České Budějovice - Praha a dala jí zelenou / Grünes Licht für Autobahn Linz-Prag @min_dopravy @lgewessler Dobré zprávy z Vídně. https://t.co/bIyJLLMqv3 — Jan Sechter (@jan6869) August 9, 2021

Schvalování nových dálnic není v Rakousku od převzetí „klimatického“ rezortu Zelenými samozřejmostí. Gewesslerová například koncem loňského roku rázně utnula debaty o nové dálnici přes Waldviertel. Plány na výstavbu zrušila s tím, že peníze půjdou na vylepšení železniční sítě. Rakousko má nicméně – na rozdíl od České republiky – svou páteřní dálniční síť fakticky hotovou. Délka dálnic a rychlostních silnic činí zhruba 2200 kilometrů. Obdobný rozsah je plánován i v českých zemích, hotova je mírně nadpoloviční část.

Rakouský důraz na železnici je kladen i v dokumentu k S10. Ministerstvo ochrany klimatu chce výrazně vylepšit koridor z Lince do Českých Budějovic, který nazývá podle hraničního bodu Summerauer Bahn. „Okamžitě zahájíme analýzu možností výstavby rychlé železniční trati. Dvě a půl hodiny z Horního Rakouska do české metropole – to je možné a to je i naše vize,“ sdělila Gewesslerová. Podporu dostala i od hejtmana Stelzera.

Myšlenky na zdvoukolejnění tratě z Budějovic na jih oprášila loni na podzim i Správa železnic, která chce zaktualizovat studii projektu. Přístup Rakušanů nicméně tehdy označila za „spíše vlažný“. Trať prošla vylepšením na přelomu století, kdy byla elektrifikována. Zůstala však jednokolejná a v původní stopě.