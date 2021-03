Ve srovnání v EU jsou tak sousedé daleko za evropským průměrem, který je 14,1 procenta. Jen Lotyšsko a Estonsko vykazují větší rozdíly v platech, řekl ředitel Statistického úřadu Tobias Thomas před Mezinárodním dnem žen. Nejmenší rozdíly jsou v Lucembursku (1,3 %), největší v Estonsku (21,7). Německo je s 19,2 % hned za Rakouskem.

Odvážní senioři

Čtyři turisté ve věku 65 až 77 let – dva muži a dvě ženy z Lince a z okresu Freistadt – si v úterý navečer vyšli na běžkařskou túru od horské stanice lanovky Krippenstein (2093 m) ke schladmingskému ledovci, přes hallstattský ledovec k Simonyho chatě a zpátky, píší OÖN. Když v 19.30 byli po deseti hodinách cesty teprve nad chatou, byla tma, ztratili orientaci a síly došly, zavolali záchranáře. Ti přiletěli k “Simonům” vrtulníkem, vystoupali k trosečníkům a doprovodili je k další chatě, kde mohli přenocovat…

Povinnost testů se stěhuje

V obci Mayrhofen v Zillertalu nebude povinnost testovat před výjezdem prodloužena. Od pátku tady provedli 3226 testů, přičemž 27 bylo pozitivních. Od čtvrteční půlnoci je obdobné omezení vyhlášeno na dva týdny pro obce Radstadt a Bad Hofgastein v Pongau. Aktuálně vykazují sedmidenní incidenci 1042 a 1168. V Radstadtu se v uplynlých sedmi dnech nakazilo 57 osob, v Hofgasteinu 71.

Od prvního uvolnění lockdownu před třemi týdny uložili v Rakousku 15 800 pokut (na místě 90 eur) a přestupkových oznámení za porušení covidových předpisů, tedy průměrně 750 denně. Nejčastěji šlo o nedodržení dvoumetrového odstupu a nenošení respirátorů.

Jak na “afričany”?

V okrese Schwaz v Tyrolsku, obzvlášť napadeném jihoafrickou variantou covidu, mají být od druhého březnového týdne proočkováni všichni obyvatelé starší 18 let přípravkem Biontech/Pfizer, resp. bude jim to nabídnuto. “Ve spolupráci s komisí EU, výrobcem, spolkovou a zemskou vládou se podařilo získat ještě 100 000 dávek,” píší OÖN.

Ve středu v 9.30 registrovali v Rakousku 2553 nakažených (Vídeň 690, Dolní Rakousy 603, Horní Rakousy 290) a dalších 20 mrtvých za jediný den. Pacientů na intenzivkách přibylo od úterka 17 na 313. Za den sousedé provedli 51 188 testů. Pět procent bylo pozitivních.

Od vypuknutí pandémie se v Rakousku infikovalo 465 322 lidí, aktuálně na covid stůně 21 028 osob.

Německo bude dál držet uzavřenou hranici s Českou republikou a Tyrolskem se stacionárními kontrolami do 17. března.

Kvůli koroně “zchudnou” i poslanci bavorského sněmu. Jejich diety se totiž odvozují od průměrného celkového měsíčního hrubého příjmu v zemi hlavně ve výrobě a ve službách k 1. červenci, a ten tentokrát kvůli pandémii poklesl. “Hladovět ale nebudou,” píše PNP. “Jejich platy klesnou o1,6 procenta – na 8519 eur měsíčně.”

Paušály 3589 eur, které poslanci dostávají navíc na územní poslanecké kanceláře, cestovné a odměny zaměstnancům, zůstávají nedotčeny.

Zabil psa nožem…

Čtyřicetiletý muž z Klagenfurtu zabil v lednu nožem v opilosti fenku křížence ovčáka, kterou si přivedl několik týdnů předtím z útulku zvířat. Sousedovi řekl, že to byla zkouška na bývalou přítelkyni – chtěl vědět, “jak to půjde”… Po svědkově výpovědi u soudu řekl, že věcně uvedl pravdu. Mrtvé tělo vyhodil do sběrny odpadu. Na detaily činu si u soudu pro opilost nepamatoval. Podle soudního znalce byl pes bit a kopán, kromě toho vykazoval četné stopy bodání. Většina ran mu byla zasazena po smrti.

Psychiatr uvedl, že muž má od roku 2011 problém s alkoholem, v roce 2017 se kvůli němu stacionárně léčil. Když pil, byl agresivní, především k manželce. Zda nebyl při činu schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání, znalec stoprocentně nemohl říci.

Obžalovaný řekl, že už se snažil o umístění v léčebně, ale pevně ujednáni nejsou, protože prý neví, jak dlouho bude ve vězení.

Zemský soud v Klagenfurtu mu za týrání zvířat a nebezpečné vyhrožování uložil odnětí svobody na osm měsíců, z toho dva nepodmíněně, a léčení.