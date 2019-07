Pasov - Wolfgang Fasching (51) z Neukirchenu u Lambachu vyrazí 5. srpna v 17 hodin k přejezdu Evropy na kole.

Dobrodruh vyjíždí. | Foto: Deník/repro

Za méně než dvanáct dnů chce trojnásobný vítěz Race Across America dojet z Gibraltaru k severnímu polárnímu kruhu, tedy urazit 5500 kilometrů s 50 000 metry výškových rozdílů, píše PNP. Svůj poslední podobný projekt absolvoval supervytrvalec před pěti lety, kdy projel Rusko od pobřeží k pobřeží – za 21 dnů zdolal 10 000 kilometrů. Tentokrát má přejet Španělsko, Francii, Německo, Belgii, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Švédsko a Norsko. „Je to víc kilometrů než při RAA, ale jsou to dvě naprosto rozdílné soutěže – tentokrát pojedu taky ,časovku´, ale bez soupeřů, jen proti času,“ říká.