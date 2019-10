Linec - Archeologický nález se dostal začátkem týdne do titulků novin, píší OÖN.

Předmět sporu, prazub... | Foto: Deník/repro

Alexander Lukeneder, paleontolog přírodněhistorického muzea ve Vídni, narazil v Ebensee náhodou na zub pliosaura. Jeden a půl centimetru velký nález pochází z doby křídové a je tedy asi 130 milionů let starý. V roce 2020 má být vystaven ve vídeňském muzeu. „Právě to vede nyní ke sporům. Nastupující vedoucí Hornorakouského zemského muzea Alfred Weidinger chce nechat juristicky přezkoumat, zda malý zub s velkou minulostí by nebyl lépe ,ošetřen´ v Zemském muzeu,“ píše linecký list a cituje nového šéfa: „Tyhle věci putují automaticky do centrály. To je myšlení z devatenáctého století…“ Shledává „bláznivým“, že Hornorakušané mají muset jezdit do Vídně hledat v přeplněných vitrínách svou minulost.