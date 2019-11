Aby byly naháňky bez alkoholu, na to dohlíží policisté při kontrolách přímo na honech. Myslivci nejsou z komplikací nadšení, dechové zkoušce a kontrole se ale podrobují.

Třicet seřazených myslivců na ranním nástupu začalo lovit po kapsách doklady. Pět náhodně vybraných šlo na dechovou zkoušku. Kdo by měl v krvi alkohol, čekala by ho pokuta až 50 000 korun. „Pokud je to nařízené, tak to musí být. Je pravda, že se kontroly zvýšily v poslední době. Ale pravidla se dodržovala vždycky. Jen média a pár jedinců z toho udělala aféru, že myslivci střílejí opilí,“ řekl Lubomír Pospíchal, host, kterého myslivci z Číměře pozvali z Veselí nad Lužnicí, poté, co předložil doklady a nechal policisty zkontrolovat svou pušku.

Letos prověřili policisté na Jindřichohradecku zatím 20 honů. A problémy nebyly nikde. „I tentokrát bylo všechno v pořádku. Zbraně i dechová zkouška,“ konstatoval policista z jindřichohradeckého Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, který je sám také aktivním myslivcem. „Jestli mi to kamarádi myslivci zazlívají, že dělám tyto kontroly? Ne, oni to chápou, že je to potřeba,“ dodal.