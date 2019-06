Dle podaného oznámení měla uvedená žena odejít v odpoledních hodinách v sobotu dne 15. června z místa svého bydliště v Soběslavi. "Následujícího dne pak byla viděna na různých místech města, do současné doby se však domů nevrátila a nepodala o sobě žádné informace. Nemá u sebe osobní doklady ani svůj mobilní telefon. Doposud provedené kroky a úkony k jejímu nalezení jsou negativní. Její rodina se tak o ni důvodně obává," vysvětlil tiskový policejní mluvčí Miroslav Doubek.

Pohřešovaná žena je štíhlé, asi 155 až 160 centimetrů vysoké postavy, tmavých, kratších, prošedivělých vlasů, zdánlivého stáří 65 až 70 let. "Oblečena by mohla být do růžového trička s nápisem a oranžových krátkých kalhot. Na nohou může mít pantofle modré barvy, na hlavě černou kšiltovou čepici s fialovým nápisem „G“ na boku. Na krku pak nosí stříbrný řetízek s přívěškem madony," doplnil popis pohřešované.

Jakékoliv informace k výskytu či pohybu uvedené ženy sdělte soběslavským policistům na jejich služebně v Palackého ulici či telefonní lince 974 238 740, případně přímo operačnímu středisku policie cestou linky číslo 158.