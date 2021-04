Kdo chtěl, mohl se tak pohodlně dostat nahoru ke stezce v korunách stromů, ale výletníci většinou dávali přednost pohybu, ať už to byl pěší výstup či jízda na kole, z kopce mnozí využili koloběžky. A tak lanovka nahoru spíše vyvážela zapůjčené koloběžky než samotné turisty.

Všude vládla pohoda, a to i na centrálním parkovišti, kde zakotvila řada karavanů. Kolem stezky v korunách stromů i na ní bylo živo, ale rozhodně ne takové, jaké tam bývá zvykem. Do počtu lidí jako v plné sezoně to mělo daleko, nehrozilo tedy, že by nastal problém s nedodržováním rozestupů.

Ke stezce, která je otevřena denně od 10 do 18 hodin, se návštěvníci dostanou i Stezkabusem. Vstupenky jsou k dispozici v obchodě Intersport u centrálního parkoviště nebo online na www.lipnocard.cz.

„Jsme rádi, že se Lipno otevírá návštěvníkům," říká mluvčí lipenského areálu Olga Kneiflová. "Věřím, že situace se bude i nadále zlepšovat a brzy otevřeme i další provozy. Novinek je pro letošní rok opravdu mnoho a bude se na co těšit."

Od soboty zahájila také půjčovna sjezdových koloběžek. Pro zapůjčení je potřeba provést on-line rezervaci a platbu na pokladnách u centrálního parkoviště nebo na Stezce korunami stromů.

Děti jenom litovaly, že ještě není otevřeno Království lesa. To otevře své brány pro veřejnost od 1. května. Děti se už těší, že budou moci skákat na obřích trampolínách, prolézat mraveništěm a schovávat se v bludišti. Zvířátkům v Malé lesní zoo už také chybí jejich malí kamarádi. Kočka divoká, puštíci, veverky i kozičky budou také netrpělivě vyhlížet první jarní návštěvníky. Lesní dílny Modřínek zůstanou ale zatím vzhledem k aktuálním opatřením uzavřené.