Kdo se chce připojit k této monstrakci a přivydělat si nějakou korunu (zhruba 500 Kč za čtyři hodiny), musí napřed absolvovat několik videoškolení a zvládnout dvě testovací sčítání. Pak se může přidat ke čtyřem a půl tisícům brigádníků-sčítačů na českých silnicích, kteří budou rok po celé republice počítat, kolik na různých silnicích a místech projede jakých vozidel. Vyzkoušeli jsme si, jak taková práce vypadá.

A není to nic snadného. Budíček v šest, snídaně a odjezd na přesně určené místo: autobusovou zastávku v Přísečné na Krumlovsku. Úkol zněl jasně: pomocí mobilní aplikace spočítat všechna auta, která projedou mezi 7. a 11. hodinou ve směru na Budějovice.

Čtyři hodiny v kuse stát nebo sedět na jednom místě a zaznamenávat všechna auta, která na přesně vymezeném úseku projedou, to je to, co sčítači musí dělat.

Za čtyři hodiny vesnicí na hlavním tahu z Budějovic do Krumlova, po silnici I/39, projelo 4553 vozidel, tedy skoro devatenáct za minutu, tedy zhruba každé tři vteřiny jedno auto. Je to jedno z míst, kde je provoz velmi hustý a bylo to znát.

„Ani jsem si nemohl snít svačinu, kterou jsem si přinesl,“ postěžoval si mladý muž, který v Přísečné počítal vozidla projíždějící od Budějovic do Krumlova. „Provoz je šílený, jezdí tu toho mnohem víc než o víkendu na Rudolfovské v Budějovicích, tam jsme měřili s přítelkyní a za směnu projelo pět set padesát aut jedním směrem a šest set padesát druhým, to byl klídek, vůbec se to nedá s tímhle srovnat!“

Počítalo se nonstop, neuběhla jediná minuta, kdy by na průtahu vesnicí byl klid. A tak se i běžný lidský problém kam si odskočit změnil v takřka neřešitelnou věc. Možnost, že by jeden sčítač zvládl pár minut počítat oba směry, byla nereálná. I z provozu v jednom směru se kolikrát zatočila člověku hlava, a tak nezbylo než nepřestávat klikat i ve křoví… Jiná možnost jednoduše nebyla. Na kávu nebo jídlo nebyl vůbec čas. Oddech nastal až v okamžiku, kdy čtyřhodinová směna skončila a odeslaly se výsledky.

Sčítání na jihu Čech

Příští týden se v jižních Čechách bude měřit na 24 místech. Sčítače u silnic můžete zahlédnout u Vlachova Březí, Bavorova, v Netolicích, v Týně nad Vltavou, u Chvalšin, ve Slavonicích, v Dačicích nebo ve Studánkách. Poznáte je podle reflexní vesty, kterou by měli mít na sobě, a podle mobilu v ruce.

Při posledním sčítání, které se konalo v roce 2016, dopravu sčítalo 4500 lidí. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že letos jich bude podobné množství. Počet takto „ručně“ počítaných úseků narostl ze 6000 na 6465.

Finální výstupy ze sčítání poslouží Ministerstvu dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a také kraji při plánování výstaveb, oprav, údržby a k celkovému rozvoji silniční sítě.