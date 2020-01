Potvrzuje to i Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích. Také na jihočeských památkách zní více než cinkání mincí zvuk čtecích zařízení. „Zatímco před pěti lety na pokladně zámku Hluboká zaplatilo kartou jen necelých jedenáct tisíc návštěvníků, v loňském roce to bylo už něco málo přes dvacet čtyři tisíc, což je dokonce nárůst o sto dvacet sedm procent,“ informoval šéf jihočeských památkářů.

Dodal, že platit kartou je možné na všech jihočeských objektech ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. „Výjimkou je Schwarzenberská hrobka v Domaníně, kde není k dispozici připojení na internet,“ uvedl.

Využít platební kartu k úhradě nákupů mohou lidé i v těch prodejnách se suvenýry, které mají správy jednotlivých památkových objektů ve vlastní režii.

Mít v peněženkách pro jistotu nějakou hotovost se vyplatí návštěvníkům hlubocké zoo. Roman Kössl, zástupce ředitele Jihočeské zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou, uvedl, že i tady je možné uhradit částku za vstup do zoologické zahrady platební kartou. „Lidé si na to zvykají a takoví platící jsou zde čím dál častější,“ uvedl s tím, že stejně tak je tomu ve zdejší restauraci. Složitější je to dle jeho slov ve stáncích s občerstvením a suvenýry. „Obě zařízení jsou totiž v pronájmu, a tak to záleží na nájemcích,“ dodal.