"Informace o tom, že se našel senior Zdeněk Hnízdo neboli "děda", jak ho všichni znají, už byla zveřejněna. Já bych tímto chtěla dodat ještě pár informací, a především složit všem obrovský dík. Sama za sebe mohu říct, jak jsem byla neskutečně překvapena empatií tolika lidí. Nebyl jim osud jednoho "starce" lhostejný, stejně jako nám. A proto jsme 15. října založili facebookovou skupinu, ve které je momentálně skoro 1000 členů, díky nim příspěvky o "dědovi" vidělo více než 100 000 lidí, to jsme na samém začátku ani nečekali. A to je důvod, proč si lidé zaslouží velké poděkování. Moc mě těší, že i v této těžké době lidé dokáží pomáhat druhým," uvedla Veronika Sedláčková, která vedla skupinu a rovněž pořádala pátrací akci na Hartmanicku.

Když se jí ozvali kluci od Czech SAR Teamu s nabídkou jejich pomoci, byla to další skvělá zpráva a možnost udělat něco velkého. Následně na to byla vyhlášena velká pátrací akce, na kterou přijela více než stovka lidí. "Věřím, že bych jich přijelo mnohem více, kdybychom nebyli omezeni vládním nařízením. Nejkrásnější na celé situaci bylo, že jediný z těch desítek lidí, se nezeptal "co za to". Všichni se celému případů od počátku věnovali s velkou vervou a nikdo za to nic nechtěl. Je to až neuvěřitelné. A já jsem z toho byla opravdu dojatá. Bohužel, za celých nespočet dní se "dědu" nedařilo najít. Až v sobotu ho našli dva mladí kluci při jejich procházce lesem. Pán ležel v hustějším porostu nedaleko Chvalšovic, kde byl zachycen kamerou druhý den po jeho zmizení. Bohužel to byly jeho poslední chvíle, a tak i přes to, že v těchto místech byli nasazeni psi, rojnice i vrtulník s termovizí, nepodařilo se ho objevit dříve. A to právě z důvodu, že v době pátrání již došel svého konce a byl schovaný v hustém porostu," sdělila Sedláčková s tím, že v neděli bylo rodinou potvrzeno, že šlo skutečně o hledaného seniora.

"Ráda bych tedy ještě jednou všem strašně moc poděkovala, a to i jménem rodiny, se kterou jsem byla po celou dobu v kontaktu. Jejich vděčnost nám všem se prý nedá popsat slovy. Protože každý, kdo se jakkoliv podílel na tomhle případů, je pro nás hrdina. Děkuji a mým přáním je, ať se tohle stává samozřejmostí pro více lidí," dodala přání na závěr Sedláčková.