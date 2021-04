O případu náš web opakovaně informoval. Loni v klášteře zjistili, že ze sbírek jim zmizelo asi 50 uměleckých předmětů v ceně kolem 300 000 eur. Mnoho z nich se už vrátilo, některé se ale dodnes nenašly. 56letý páter byl tedy obžalován z krádeže obrazu za 15 000 eur, reliéfu mušle za 10 000, více mědirytin celkově za 10 000 a dalších obrazů, knih a svícnů.

Začalo to v roce 2013. Páter K. se v Linci seznámil s mladým obchodníkem se starožitnostmi L. Opakovaně se setkávali a brzy měnily první předměty kláštera majitele – prý jako zápůjčky, jak oba obvinění ujišťovali. “Výměnou” obchodník zaplatil poprvé restaurování křídlového oltáře na 6000 eur. Protože páter K. klášteru dlužil, předal starožitníkovi “do zástavy” další obraz.

Když byl K. odvolán z postu kustoda, “pomohl mu L. znovu – při vyklízení jeho kanceláře”, píše list. Zabalili nejen jeho osobní věci, ale I ty, které patřily klášteru. Nikam to zapisováno nebylo. L. ale nezapomněl vystavit klášteru za práci při vyklizení účet, a ten jej promptně proplatil… Mnoho těchto předmětů se našlo loni 28. května garáži pana L. v Hörschingu.

“Byl jsem psychicky a fyzicky v šíleně špatném stavu. Nemohl jsem se zkrátka emočně rozloučit s těmi díly, visel jsem na nich,” vypověděl páter K. u soudu. Ujišťoval, že nechtěl nic odcizit, jen “ohlídat”, uchovat. Všechno by byl zase vrátil…

Stejně se hájil starožitník L. - všech sedmdesát předmětů nalezených u něho v garáži mělo být vráceno. Nikdy z nich nic neprodal a ani to neměl v úmyslu. Na tom prý byli s páterem K. domluveni. Sepsané ale nic neměli…

Pro obchodníka skončil proces odklonem a peněžitým trestem 19 200 eur. Páter K. řekl, že to byla “hloupá akce”, jednal bez rozmyslu a emotivně, ale nikdy ne ve zlém úmyslu. Podle něho se tato krádež spíš “stala”, než že by byla plánovaná… Nedokázal své jednání vysvětlit.

Soud mu nakonec vyměřil osm měsíců podmíněně. “Není sice chladnokrevný kriminálník, ale jednal cíleně,” řekl soudce. K případnému odklonu mu podle žalobce chybělo přiznání se k odpovědnosti. Rozsudek není pramovocný, páter K. si vyžádal tři dny na rozmyšlenou.

Falešný gynekolog si posedí

Šestkrát trestaný 48letý muž, který se vydával za ženského lékaře, byl Zemským soudem ve Vídni odsouzen za těžký podvod, napsaly OÖN.

Na “povolání” se vybavil – pořídil si masážní stůl a gynekologické křeslo, které pak nezaplatil, vaginální zrcátko a vyšetřovací sondu. “To bylo pro mou přítelkyni, ta tyhle věci má ráda, jí se to líbilo,” tvrdil před soudem.

Přitahovaly ho ovšem “doktorské hrátky” – na dům své bývalé přítelkyně vyvěsil mosaznou tabulku, že je lékařem. V regionálních novinách zadal inzerát oznamující otevření nové praxe. Přitom uvedl jméno skutečně existujícího odborného ženského lékaře, praktikujícího značně daleko. Další anoncí hledal uklízečku do nové praxe a objednal ji k představujícímu rozhovoru do svého bydliště.

Jedna u kandidátek jako svědkyně uvedla, že obžalovaný ji přijal v bílém plášti. Vyzval ji ke gynekologickému vyšetření, odebral jí stěr a řekl, že to posílá do laboratoře. Určil jí další termín, při kterém jí podal nějakou hnědou tekutinu, po které se jí udělalo nevolno a musela zvracet.

Ještě dál šel falešný lékař s další obětí, pokračuje list. Té předestřel, že ji může tříměsíční bio-injekcí chránit před nežádoucím početím. Patnáct měsíců ji “ošetřoval”, za pět injekcí inkasoval pokaždé 45 eur. "To byla čistá voda,” tvrdil obviněný na otázku, co vlastně ženě píchl přímo do dělohy.

Při dotazech na jeho motiv jen opakoval, že nepřemýšlel. Teď má novou přítelkyni a zkouší se polepšit. Na závěrečnou otázku soudkyně, zda, nebo proč vůbec, chtěl být lékařem, odpověděl, že jeho přáním bylo stát se kuchařem a číšníkem…

Na jeho stopu se přišlo, když ženský lékař, jehož identitu použil, se obrátil na policii po zjištění, že pod jeho jménem někdo tropí nekalosti. Jedna z jeho obětí ho vyfotografovala a úředník zemské kriminálky okamžitě poznal muže, kterého v minulosti už dvakrát vyšetřoval.

Státní zastupitelství ho původně stíhalo i za zásah do práva na sexuální sebeurčení poškozených žen, ale toto obvinění bylo předběžně zastaveno vzhledem k projednávání další závažnější obžaloby.

Mladý kancléř – stavitel mostů…

“Cena médií za svobodu” byla v Mnichově udělena rakouskému kancléři 34letému Sebastianu Kurzovi, informují OÖN. Jury rozhodnutí odůvodnila tím, že byl ve své politické dráze vždy stavitelem mostů.

Sebastian Kurz.Zdroj: ČTK

Posedmé udělované ocenění je určeno osobnostem veřejného života, které se obzvlášť zasazují o svobodu vyjádření názoru, o společenskou soudržnost, politický dialog a demokracii.

Kurz má vyznamenání převzít 11. května na vrcholném setkání politiků věnovaném památce Ludwiga Erharda, které organizuje Weimer Media Group (WMG) tentokrát ve studiu Bavaria filmu. Úvodní pozdravné slovo má pronést řecký předseda vlády Kyriakos Mitsotakis. Pozváni jsou mj. bavorský ministerský předseda Markus Söder, spolková ministryně obranyAnnegret Kramp-Karrenbauerová a další. Před Kurzem cenu dostali Michail Gorbačov, Reinhard kardinál Marx, Christian Lindner, Jens Weidmann, Jean-Claude Juncker a monacký kníže Albert II.