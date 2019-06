České Budějovice – Napovědět architektům, co se známou budějovickou lokalitou, může každý.

Někdy po roce 1870 vznikl park v budějovické Dukelské ulici. Bylo to v souvislosti s výstavbou tehdejšího spolkového domu – dnešní Slavie. Postupně jej ohraničily také nové školní budovy a vily.



Podle náměstka primátora Ivo Moravce by ale park ve 21. století mohl vypadat jinak. „Tady jsme v minulosti,“ míní Ivo Moravec a dodává, že by očekával od lokality větší nabídku k vycházkám a k relaxaci. Radnice proto připravuje soutěž na novou podobu lokality. Vedle místních obyvatel představují velký počet návštěvníků zelené oázy i studenti blízkých škol a podle náměstka primátora by ji mohly více využívat i děti z blízké mateřinky.



Možné úpravy však budou mít své limity. „Park je součástí biokoridoru. Nepředstavuji si, že by se zde něco stavělo,“ říká Ivo Moravec a dodává, že neočekává ani větší zásah do zeleně.



S návrhem na proměnu parku přišli zhruba před rokem na jednání městského zastupitelstva členové iniciativy Akční Budějčáci. Podle studenta Martina Novotného z iniciativy se původně měly jen měnit lavičky a položit nový asfalt na cesty. „To jsme nechtěli,“ říká Martin Novotný s tím, že to by podle jeho názoru bylo málo. Nyní se chystá celková proměna parku při architektonické soutěži. „To už je na vyšší úrovni,“ oceňuje plán města Martin Novotný.



Když poprvé vyjádřil nespokojenost na zastupitelstvu se stavem parku, kritizoval například rozbité dětské hrací prvky nebo podle jeho názoru nevhodné umístění naučné stezky o recyklaci, která byla poškozená vandaly. Teď by si člen Akčních Budějčáků představoval, že v parku bude třeba přímý přístup k řece. „Je škoda, že ji od parku odděluje zábradlí,“ říká Martin Novotný. Byl by i pro změnu povrchu cest. Místo asfaltu by navrhoval jako přírodní povrch udusanou hlínu.



Další náměty k budoucnosti lokality dnes může podle Martina Novotného ukázat veřejné setkání. Lze vyplnit i dotazník, který zájemci najdou na adrese www.parkdukelska.cz.



Město chce v létě oslovit ve veřejné soutěži tři ateliéry. Rovným dílem si za návrhy rozdělí 75 000 korun, vítěz získá 1 750 000. V září by měla zasednout hodnoticí komise. K realizaci změn by podle Ivo Moravce mohlo dojít v roce 2021, město na ně počítá zhruba s částkou 20 000 000 korun.