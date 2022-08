Jedle je z "podvodního" lesa se stovkou stojících stromů vysokých jeden až patnáct metrů, známého od sedmdesátých let, píše Volksblatt. Vzorky z ostatních ve skupině, odebrané potápěči, roboty a podvodní pilou, potvrdily stejné stáří s vytaženým kusem. Vědcům má akce také potvrdit, proč stromy pod vodou stojí a nepadají časem na dno.

Kořenový bal jedle svědčí o zatížení kameny a zeminou, o nichž není zřejmé, jak se do jezera dostaly. Podle vedoucího projektu Erwina Heineho muselo v devátém století dojít k velké přírodní události, což by naznačovalo, proč stromy v jezeře stojí a proč uhynuly ve stejný čas. V devadesátých letech byly zkoumány stromy v nedalekých jezerech Atter a Gosau a ukázalo se, že také uhynuly v devátém století. Teď se hledá možná souvislost.

Měření ukázalo, že "vytaženec" z Altausee má 247 letokruhů a uhynul v roce 859 našeho letopočtu. Růst začal začátkem středověku.

Kmen dostávali z vody hasiči čtyřikrát, na břeh vzdálený asi 100 metrů jej nakonec vytáhli s pomocí tří zdvihacích balonů, lanovky a jeřábu. Na závěr z něj byly odděleny kořeny a asi 15 centimetrů tlustý řez o průměru sto centimetrů a zaslány zemědělské univerzitě.

Záklaďákům zvýší žold?

Podle zprávy Volksstimme dohadují lidovci a Zelení silné zvýšení služného pro vojáky základní a civilní služby, a to na úroveň 978 eur, což je rakouská hranice "civilního" životního minima. Podle ministryně obrany Klaudie Tannerové by měl rozpočet armády do roku 2027 stoupnout na 1,5 procenta hrubého domácího produktu. Aktuálně je 0,6 %.

Záklaďáci dnes dostávají měsíčně 238 eur a tzv. základní částku 124 eur, v době nasazení, například na hranici, k tomu další prémie. Civilkáři berou paušál 362 eura a často i "pečovatelský" příspěvek 16 eur denně.

U S10 jsou na řadě modrásci

U objížďky Rainbach na trase rychlostní silnice S10 z Freistadtu Sever k hranici ve Wullowitzu začaly ekologické "vyrovnávací" opatření k zahájení stavby plánované na podzim 2023, píše Volksblatt.

"Konkrétně překládá Asfinag pod dohledem expertů životní prostory přísně chráněného druhu motýlů, modrásků bahenních, kteří se nacházejí z bezprostřední blízkosti trasy, na náhradní," uvádí list. Děje se tak v rámci přenášení celé vrstvy půdy jinam s veškerým životem, který se v ní odehrává.

"Celkově budou tato opatření na sedmikilometrovém úseku S10 Nord provedena na ploše dobře 50 hektarů, neboli 80 fotbalových hřišť. K nim patří také zavěšení 150 budek pro netopýry a 20 pro hnízdění ptáků," rozepisuje list a dodává, že bez obchvatu by v roce 2035 jezdilo centrem obce Rainbach denně 19 400 aut. S ním jich bude méně než 1500 za den.

Motýlci už stavbu dálnice neblokují.Zdroj: Deník/Volksblatt

Kontrolor stromů odsouzen

20měsíční holčička si hrála s 28letou maminkou loni v červnu na hřišti v parku v Oberhausenu a spadl tam na ni javor o průměru 60-80 centimetrů. Zemřela v nemocnici. Město přechodně uzavřelo několik hřišť a iniciovalo pro rodinu sbírku.

Státní zastupitelství obžalovalo 56letého pracovníka kontroly stromů z nedbalostního ublížení na zdraví s následkem smrti - při poslední kontrole stavu stromu v květnu 2020 nepoznal nápadnosti, které nasvědčovaly jeho napadení houbou. Zanedbal také navazující šetření chybějící stability stromu. Soud mu uložil složit částku v tisících eur obecně prospěšnému zařízení a peněžitý trest podmíněně.

31 vlků v Rakousku

V Rakousku silně přibývá vlků, napsal Donaukurier. Aktuálně jich křižuje zemí 31, jak řekl v pátek Albin Blaschka, ředitel rakouského centra Medvěd-Vlk-Rys. Zvířata jsou především v Korutanech, Tyrolsku a Dolních Rakousích. Na kontě mají průkazně 500 stržení, především ovcí a koz, a také jedné krávy.

Lze očekávat, že se počet vlků v příštích třech letech zdvojnásobí, míní biolog divoké zvěře Klaus Hackländer ze zemědělské univerzity ve Vídni. Vzhledem k tomuto vývoji požaduje přehodnocení ochrany druhů. Přísné chránění vlků je z doby, kdy jejich stav byl ohrožen, což už není ten případ. "Zákony pokulhávají za realitou," řekl. "Máme přísně chráněný druh, který už vlastně ohrožen není." U zvířat, která mají problematické chování, by měl být odstřel lehčí - i proto, že na rakouských horských pastvinách žije kolem 460 000 většinou nechráněných užitkových zvířat.

V Německu bylo naposledy 157 vlčích smeček, 27 vlčích párů a 19 usazených jedinců.

V Kielu už nahoře bez

Na veřejných koupalištích v Kielu už se mohou koupat ženy bez vrchních dílů plavek, napsal DK. Dosavadní předpis o obvyklém koupacím oblečení revidovala městská rada formulací o vhodném koupacím oděvu zakrývajícím minimálně primární pohlavní znaky. A k těm prsa nepatří, vysvětlil list.