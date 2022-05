Když města tiskla vlastní peníze

Z kostelních zvonů byly kanony, z mincí munice - veškerý kov šel zbrojnímu průmyslu, připomínají OÖN čas první války a doby krátce po ní.

Protože materiální hodnota mince byla vyšší než nominální, do oběhu jich moc nešlo. Aby mohly být vyrovnávány malé částky, tiskly města a obce své vlastní peníze.

Muzeum Ibmer Moor v Moosdorfu věnuje těmto prostředkům z nouze zvláštní výstavu. Zahájena byla v sobotu 7. května. Jsou na ní bankovky například obce Eggelsberg z roku 1920 s obrázkem bývalého zámku Ibm. Další platidla jsou z Moosdorfu, Feldkirchenu, Geretsbergu, Tarsdorfu, St. Pantaleonu, Haigermoosu, Lamprechtshausenu a Ostermiethingu. V poslední jmenované obci se svého času stala předmětem obchodování. Bylo tu vytištěno více než 300 různých bankovek, a protože byly krásné, většinou od jednoho umělce, mnozí se jich neradi vzdávali, píše list.

Měny se tak stávaly sběratelským předmětem, což brzdilo jejich koloběh, jak vysvětluje Johann Gann z Flachgau, který se nouzovými platidly zabývá desítky let. Ze 70 000 vydaných v Rakousku má 11 000. Některé jsou kuriózní. Obce najímaly k jejich tvorbě umělce, kterým se pak podařily i "kotrmelce". V Lamprechtshausenu malíř namaloval kostel v Arnsdorfu s odkazem na rodným dům Franze Xavera Grubera, ale ten se narodil v Hochburgu-Achu. Autor musel za svou chybu vrátit obci 2000 korun, říká Gann.

Výstava bude otevřena do 14. května denně od 14 do 16 hodin, 15. května od 10 do 16 h.

"Mejdlička" k svátku matek

Volksblatt napsal, jak hornorakouská lidová strana poděkuje maminkám za jejich práci pro společnost a rodiny. Jejich velká děkovací akce má být symbolickým znamením. "Až do neděle včetně rozdělí naše místní skupiny na 50 000 regionálních mýdel z ovčího mléka, aby matkám a babičkám udělaly malou radost," cituje deník zemského tajemníka Floriana Hiegelsbergera (na snímku s maminkou Birgit Hauerovou z Gallneukirchenu).

U "mejdlíček" ale lidovci nekončí. Hiegelsberger propagaci dobrých činů strany rozvedl dál: „Z plánu na vynaložení 1,2 miliardy eur v Horních Rakousích bude letos vytvořeno 480 dalších míst v jeslích, 1173 v mateřinkách a sto nových pečovatelských pracovních míst. To umožní učitelkám a učitelům koncentrovat se na výuku…"

Přiletěla žabí stehýnka

Celníci na mnichovském letišti našli v zavazadle cestujícího z Thajska plastikový sáček se sto gramy sušených žab, napsal Donaukurier. Měly posloužit jako přísada do polévky. Do Německa se ale vozit nesmí, takže byly odvezeny do spalovny k likvidaci. Foto: Deník/DK/Hauptzollamt Mnichov