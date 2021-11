Jak řekl primář Christian Dopler, měla ortopneumovirus a k němu přišel covid. Musela být se selháním plic léčena na intenzivce pod kyslíkem, ale nedařilo se její stav stabilizovat. V noci na pondělí za ní přijel expert linecké kliniky k aplikaci mimotělní respirační podpory, obohacování odebrané krve kyslíkem a její vracení do těla. S tímto přístrojem byla přepravena do Lince, kde je jediná specializovaná stanice intenzivní péče o děti v celé zemi.

Ve středu přibylo v Rakousku 14 416 nových nákaz za den, což je rekord pandémie. Nejvíc jich bylo v Horních Rakousích - 4423. Následují Dolní Rakousy 2294. Sedmidenní incidence stoupla na rovněž rekordních 953,2 (v úterý ještě 919,4). Zemřelo dalších 42 lidí. V nemocnicích leželo 2723 pacientů s covidem, o 155 víc než v úterý. 486 lidí muselo být ošetřováno intenzivně.

Aprés-ski jako kulturní instituce?

Bernhard Zangerl, šéf lokálu Kitzloch v Ischglu, který proslul jako "hnízdo" nákazy koronaviru loni v březnu, kdy byl pozitivně testován jejich barman a následně se tu nakazily desítky lidí, kteří roznesli covid po Evropě, chce instituci aprés-ski, večerní společenské zábavy po lyžování, bezpodmínečně zachovat jako kulturní instituci, píší OÖN. Je prý nejméně tak důležitá jako bál v opeře a musí i v čase korony zůstat v nabídce událostí sezony zimních sportů, podmíněná přísnějšími kontrolami na 2G. Sezona u něho začne 20. listopadu.

Korona v Německu

Ve středu byla incidence v SRN 319,5, v Bavorsku stoupla na 568,4, třetí nejvyšší číslo po Durynsku a Sasku. Před týdnem byla 395,8. Z devíti okresů, které v celé SRN vykazují incidenci

nad 1000, je pět v jihovýchodním Bavorsku: Rottal-Inn (1298,0), Freyung-Grafenau (1276,2), Mühldorf na Innu (1067,1), Berchtesgadener Land (1043,9) a nově Dingolfing-Landau (1010,9). Těsně za nimi je Deggendorf (923,2).

Ve středu bylo v SRN nově hlášeno 52 826 nákaz, rekord pandémie. Rekordní byla i incidence 319,5. Během 24 hodin zemřelo dalších 294 lidí.

Přivezl mrtvou k úřadu

Ve Villachu našli v pondělí mrtvou mladou ženu. Svědkové viděli, jak ve 14.50 přijel muž osobním autem, vyzdvihl zjevně bezvládnou ženu z vozidla a položil ji před dveře okresního úřadu. Přivolaná policie našla na místě podezřelého 28letého Rumuna, který seděl a pozoroval zasahujícího lékaře; proč zůstával, nebylo první den zjištěno. Pitva ukázala, že žena zemřela na následky fyzického násilí. Poblíž místa našla policie asi metr dlouhý amatérsky zhotovený dřevěný kyj podobný basebalové pálce se stopami nasvědčícími tomu, že je vražednou zbraní.

Mrtvá z prostředí prostituce i podezřelý měli společnou adresu. "Zadržený Rumun nemusí být pachatelem, mohl mrtvou před úřad odložit ,na zakázku´," píší OÖN.

Komunistka starostkou velkoměta

Ve středu 17. listopadu zvolilo ustavující zasedání městské rady Štýrského Hradce starostku. Stala se jí Elke Kahrová, která volbou KPÖ, Zelených a SPÖ nahradila dlouholetého lidoveckého starostu Siegfrieda Nagla. Je první komunistickou starostkou v Rakousku v historii. Její strana získala ve volbách 28,84 procenta hlasů (2017: 20,34), ÖVP ztratila 11,88 % a měla 25,91 %. Místostarostkou je Judith Schwentnerová (Zelení).

Pokusil se zavraždit bratra

Vrchní zemský soud v Linci zamítl odvolání stran proti rozsudku, který poslal na dvanáct let do vězení muže (50) z Mühlviertlu za pokus o vraždu svého bratra. O Vánocích 2020 ho bodl řeznickým nožem do beder.

Činu předcházel dlouhý spor. Poškozený, léta nezaměstnaný, žil na statku rodičů. Po jejich smrti usedlost přešla do majetku obžalovaného a ten usiloval o to, aby se bratr snažil získat minimální zabezpečení. Zažaloval také o jeho vystěhování.

Den před Štědrým večerem ho napadl. Oběť se bránila a s pomocí družky útočníka odzbrojila. Ten sebral své úspory a odešel. Zasahující policii požádal, aby ho zatkla. Nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. "Doufám, že je bratr mrtvý," řekl. Při hlavním líčení ale ujišťoval, že neměl v úmyslu ho zabít. Dostal dvanáct let a odvolací instance je potvrdila.

Předání petice za krávy.Zdroj: Deník/PNPNechtějí přivazovat krávy

V pondělí předala Sabine Lissy (55) z Oberhausenu u Neuburgu (na snímku vpravo) bavorské ministryni zemědělství Michaele Kaniberové pětici "za svobodu krav" podepsanou na change.org za tři měsíce skoro sto tisíci voliči, uvedl DK.

Požadují co nejrychlejší zákaz uvazování krav a chtějí od státu, aby zemědělcům pomohl při přechodu k držení skotu na výbězích a v lučním chovu. "Ministryně sice mluvila o poradenských programech, dotacích až 40 % na modernizaci stáje, ale Lissy postrádá vyjádření, kdy uvazování krav skončí," píše list.

Vysvětluje, že generálně je uvazování krav zakázáno jen v bioprovozech. V konvenčním zemědělství mohou být krávy přivazovány, jestliže jsou jinak minimálně 180 dnů na loukách, nebo mají k dispozici výběh. Foto: Deník/PNP/Regnet