Souběžně chce emise hluku u nových motocyklů omezit na 80 decibelů, což je hluk nákladních aut. Tuningy, které hlučnost zvyšují, mají být přísněji trestány. Policie má mít například možnost příliš hlučné motorky ihned stáhnout z provozu.

Paušální zákaz nedělních jízd je v Německu diskutován i letos. Striktně jej odmítá jako přehnaný a nepotřebný i bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann, který sám na motorce rád jezdí. Chybné chování jednotlivce nesmí jít k tíži všech motoristů. Proto také Bavorsko loni ve Spolkové radě odmítlo návrh bádensko-württemberského ministra dopravy. "Tohoto čistě ideologického polního tažení proti motorkářům se nezúčastníme," řekl. "Jet na motocyklu je víc než přemisťování se od A do B, pro mnohé je to požitek!"

Zároveň ale zdůrazňuje, že u motocyklových "rowdys a dělačů kraválů" má tolerance hranice. "Stížnostem obyvatel kolem oblíbených motorkářských tras rozumím," říká. "Proto také bavorská policie cíleně stahuje z provozu motorkáře, kteří bezohledně deptají obce vysokými otáčkami motoru nebo manipulovanými výfuky." Prezidium bavorské policie k tomu zřídilo speciální kontrolní skupinu vybavenou mimo jiné měřidly hlučnosti.

PNP dodávají, že zatím co v Německu se pořád diskutuje, v Tyrolsku jsou už dál. V okrese Reutte nesměly loni od 10. června do 31. října z důvodu hlukové zátěže jezdit motocykly hlučnější 95 decibelů. Na silnici L 246 - Hahntennjochstraße - napočítali průjezdy kolem 3300 motocyklů, skoro 70 procent veškerého provozu.

Omluva za obrázek "pozadí"

Světový svaz sportovního lezení (ISFC) se omluvil rakouské mistryni Johanně Färberové (23) ze Štýrska za "voyeuristické záběry" jejího těla v semifinále mistrovství světa v Moskvě, napsaly OÖN.

"IFSC se chce hluboce omluvit Johanně Färberové, rakouskému svazu a celé lezecké společnosti za obrazy, které byly vysílány při boulderingovém semifinále šampionátu," cituje list z prohlášení svazu. A vysvětluje, že při pokusu Färberové byl vidět přes celou obrazovku v prostřihu zpomalený detailní záběr "pozadí" sportovkyně stojící před lezeckou stěnou bez jakéhokoliv souvislosti se sportovní soutěží. Na černých šortkách lezkyně byly patrny otisky rukou zjevně ošetřených proti sklouznutí magnéziem. Komentátor Matt Groom se ve vysílání okamžitě omluvil.

"Po protestech v sociálních sítích nyní světový svaz ujistil, že odsuzuje ,dělání lidského těla objektem´ a slíbil ,podniknout další kroky, aby to přestalo a sportovci byli chráněni´. Prezident IFSC Marco Scolaris reagoval nervózně na poslední případ a připomněl někdejší sexistické obrazy atletek: "Jak často se vlastně musí dělat něco špatně, než se to naučíme dělat správně?"

OÖN dodávají, že Färberové "zadnice" byla znevažujícím způsobem také vidět po několik sekund v detailním záběru televize ORF ze Světového poháru loni v červnu v Innsbrucku (zda byl snímek totožný s případem z Moskvy, zpráva neříká). Ve stejný den bylo živé vysílání publikované na Youtube odstraněno a znovu nahráno ve zkrácené verzi. Ředitel ORF Michael Kögler se profesionální lezkyni omluvil.

Färberová reagovala v sociálních médiích. Klip byl podle ní bezohledný a zlobný. "Jsem sportovkyně a chci předvádět své nejlepší výkony. Upřímně řečeno, je mi nepříjemné, že tisíce lidí tyto scény viděly. Musíme přestat se sexualizací žen ve sportu a začít si cenit jejich výkonů," napsala na instagramu.

Speciální magazín Climbing.Plus letos přiblížil Johannu Färberovou rozhovorem po jejím výstupu bez zajištění asi dvanáct metrů vysokém převisu stěny Public Enemy (11-) v tzv. Zigeunerlochu v Gratkornu. Zdolala ji jako vůbec první žena 3. května.

Färberová říká, že to zkoušela už v roce 2018. Vždycky jí pak do toho přišly lezecké soutěže, nebo byla odrazena nezdary na této stěně. Speciálně se na ni nikdy nepřipravovala, protože se ze soutěží cítila dost fit, ale měla zkrátka nulovou vytrvalost a třikrát nebo čtyřikrát spadla "vypumpovaná" v poslední fázi.

Stoupala bez občerstvování, zkoušela lézt, jak nejrychleji to jde. Při prvním pokusu zase v závěru spadla, ale vzala si čas na odpočinek a pak to vyšlo. K plánům říká, že zatím pro ni budou na prvním místě lezecké závody, ale je prý super vyrovnávačka a dobrý zdroj motivace jít zase na skálu…

Zaujme nejen 'zadkem', ale i výkony…Zdroj: Deník/Moritz Liebhaber

Na snímku je Johanna Färberová při Austria Climbing Open 2021.

Zabavili další automaty

Rakouská finanční policie v součinnosti s hornorakouským policejním ředitelstvím zabavily v zátahu od 16. do 18. září v Linci, Welsu a okresech Linec-venkov a Vöcklabruck 55 ilegálních výherních automatů, informují OÖN. Letos tak bylo v zemi konfiskováno skoro 300 automatů a vyneseny finanční tresty za asi půl milionu eur. Kromě jiného policie odhalila nové varianty her, maskovaných jako dovednostní. V jednom lokále, kde v srpnu zabavila více přístrojů, našla už zase nové…

Zase přibrzděná silnice

Naděje na rychlé povolení dostavby rychlostní silnice S10 k české hranici se obyvatelům Rainbachu opět rozplynula. Jak starosta Günter Lorenz sdělil, byly vzneseny dvě námitky proti posudku o vlivu na životní prostředí. Kým, to nebylo zveřejněno, podléhá to prý ochraně dat.

Na rychlostní silnici si ještě počkáme…Zdroj: Deník/Volksblatt

Nařčené řetězce

Rakouská ministryně zemědělství Elisabeth Köstingerová v rozhovoru pro "profil" těžce kritizovala prodejní řetězce potravin Billu, Spar a Hofer. Zemědělci prý nemají žádnou šanci proti této velmoci. "Jsou to částečně vyděračné vztahy. Kdo se brání, je vyřazen. To není férová soutěž, to jsou neférové praktiky," řekla. "Když se zvýší ceny pro zákazníky, ,stopí´ je obchod a nepřenese je dál zemědělcům. Když spotřebitelé platí méně, neodnáší to obchod, ale o to méně dostanou výrobci. Cenový boj se odehrává každý den u regálů. Obchod láká zákazníky na levná vejce nebo mléko. Co na nich ztratí, dožene přirážkami na jiné komodity."

Podle OÖN se Billa snaží konflikt ztupit a na 4. říjen zve ministryni, aby společně se zemědělci, ochranou spotřebitele a zástupci zákazníků kontroverzní témata projednali a diskutovali o možnostech zlepšení.

Šéf Sparu Fritz Poppmeier naopak "agresivní výroky" ministryně odmítl jako politické tanečky před nadcházejícími volbami, které nemají absolutně nic společného se skutečnou realitou. "Prodejní akce jsou vždy s výrobci sjednány a ve většině případů jsou jimi dokonce výslovně žádány, aby prodali nadprodukci," řekl. "Redukovanou marži" si pak rozdělují s prodejci.

"Obchod výtky ministryně odmítá. Studie institutu Economica pro odborný svaz obchodu s potravinami Hospodářské komory zjistila, že průměrně 24,5 procenta ,regálové´ ceny jde zemědělcům a 18 procent zpracovatelům. Až třetí je podílem 16,5 % obchod," uvádí list.

Zemědělská komora zase odkazuje na studii institutu Wifo, podle které podíl zemědělců na vytvořené hodnotě poklesl ze 20,2 procenta v roce 2005 do roku 2019 na 17,5 %. Zatím co zpracovatelskému průmyslu v této době se zvýšil reálně o 34 %, obchodu s potravinami a nápoji o 44 % a gastronomii skoro o polovinu, zemědělcům narostl jen o desetinu.

Zastřelen kvůli roušce…

"V konfliktu kolem nošení protikoronové roušky zastřelil 49letý zákazník pokladního doplňkového obchodu čerpací stanice v Idar-Obersteinu v Porýní-Falcku," píší PNP.

Klient se rozzlobil, když mu obsluhující 20letý student nechtěl prodat pivo proto, že neměl roušku, řekl státní návladní. Zastřelil ho mířenou ranou do hlavy. Jako motiv uvedl, že ho situace s pandémií silně zatížila. Cítil se natlačený do kouta a neviděl z něj jiné východisko, než dát nějaké znamení. Oběť se mu zdála být odpovědnou za celkovou situaci, protože její pravidlo prosazovala.

Podle vyšetřování vstoupil pachatel v sobotu večer do prodejny pumpy bez roušky a postavil dvě balení piva na pult. Pokladní ho upozornil na povinnost ochrany dýchacích cest a muž s výhrůžným gestem odešel. Dobrou hodinu poté přišel znovu, tentokrát s rouškou, a opět s pivem šel k pultu. Když si roušku sejmul, pokladní ho na povinnost znovu upozornil, načež zákazník vytáhl revolver a zastřelil ho…

V neděli ráno byl pachatel zatčen v areálu policie. "Vycházíme z toho, že se chtěl oznámit," řekl Friedel Durben, policejní prezident v Trieru.

Pro durynského prezidenta ochrany ústavy Stephana Kramera útok nepřišel překvapivě vzhledem k eskalaci násilí v posledních týdnech, řekl. On a jeho kolegové před agresivním potenciálem varovali. "Politováníhodné je, že vždycky musí být nejprve mrtví, než bude nebezpečí vzato vážně," citovala ho PNP. "Eskalace pravicových spikleneckých fantazií agresivními občany připravenými k násilí je patrná už měsíce. Stále častěji k útokům vyrážejí i lidé, kteří se jich dosud nedopouštěli, nadávají a dělají randál." Pachatel ve vazbě kromě jiného řekl, že opatření proti pandémii odmítá.

Přičinlivý "střadatel"

41letý zaměstnanec firmy Osram v Řeznu vynášel v letech 2012 až 2016 z produkčních prostor zlaté piliny. Celkově jich bylo asi 67 kilogramů. V době činu měly hodnotu kolem 2,3 milionu eur, píše PNP.

Podezřelý loni s vyšetřovateli spolupracoval a doznal se. Po vznesení obžaloby ale zmizel domů, do Ruska. V březnu tam byl na mezinárodní zatykač zadržen a pak vydán do Německa.

Jezevčíci si zasportovali

O zpestření nákupního podzimu v Burghausenu závodem v běhu jezevčíků náš web informoval. Nyní deník PNP přinesl výsledky. Ze 40 účastníků vyhrála fenka Kora chovatele Petera Flechsenhara. Trať urazila za 6,68 sekundy a druhou dámu jménem Cucki paní Paoly Ferrové porazila o 41 setin. Délku trati v městském parku bavorské noviny neuvádějí, lemovala ji ale spousta diváků. Vítězka získala pohár. Nejpomalejší závodník Lenz paničky Susanne Untermayerové s časem 51 sekund dostal mazlivou deku s nápisem "čepička na spaní", napsal list.

Malí, ale velcí sportovci!Zdroj: Deník/PNP

Na poslední vůli dbají

Čtyřicet procent Hornorakušanů starších 40 let pořídilo poslední vůli, píší OÖN. To je o deset procent víc než celorepublikový průměr a v pořadí spolkových zemí první místo. Vyšlo to z celostátního průzkumu institutu Market pro iniciativu "Nezapomeň mne", která vybízí k testamentům pro obecně prospěšné organizace. V Horních Rakousích tak učinila tři procenta odkazujících, většinou s osobním vztahem k těmto institucím.

Součástí průzkumu bylo zjišťování povědomosti o této náležitosti. Skoro tři čtvrtiny dotazovaných neznají zákonné pořadí dědiců, 85 procent neví, jak má závěť vypadat. Podle iniciativy "Nezapomeň mne" loni bylo v Rakousku odkázáno tímto prostřednictvím asi 70 milionů eur, desetina hodnoty všech darů v Rakousku.

Nemají lidi, nechtějí respirátory

Rakouskému obchodu prý chybí skoro deset tisíc zaměstnanců. Firmy Spar, Rewe, Hofer, Lidl, MPreis a Unimarkt spolu se svazem obchodu apelovaly společným dopisem spolkové vládě na zrušení povinnosti nošení respirátorů personálem potravinářských prodejen při předložení dokladu o očkování nebo vyléčení, píší OÖN. "Osm hodin denně pracovat v pevně sedících maskách enormně zhoršuje pracovní podmínky zaměstnanců," píší. Požadují jejich zrovnoprávnění s ostatním obchodem.

Nedávno zavedená diferenciace výrazně zvyšuje nedostatek personálu v branži, která nyní zaměstnává asi 110 000 lidí, většinou žen. Nadprůměrně mnoho z nich se nechalo očkovat proti covidu a konečně očekávají úlevy. Po sedmnácti měsících výjimečné situace jsou mnozí na konci sil, uvádějí signatáři dopisu.

Jeseteři pro Dunaj a Moravu

V roce 2016 ve Vídni rozjeli evropský projekt na obnovení populace ohroženého jesetera malého ve vodách Dunaje a Moravy. Speciální chovnou kontejnerovou stanici na Dunajském ostrově opustilo už přes 235 000 mláďat, poslední v první půlce září. Více než 70 kusů bylo vybaveno hydro-akustickými mikročipy (PIT), výzkumníci proto budou moci sledovat jejich pohyb i v dalších letech. Průběžné kontroly v řekách ukázaly, že populacím se daří poměrně dobře a řada jedinců už je připravena na další rozmnožování v divočině, informoval náš web Martin Landa ze zahraniční kanceláře města Vídně v Praze Eurocomm. Více o projektu na https://life-sterlet.boku.ac.at/index.php/home.html.