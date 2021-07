Letos tam byla v pronajatých prostorách staré budovy otevřena nová "Ecole Esperance" s finanční podporou hornorakouské vlády a Rotary Clubu Linec. Rotariáni investovali do učebního materiálu, batůžků, sešitů, školních uniforem a naslouchadel přes 50 000 eur. Klub financuje také výuku učitelů a rodičů ve znakové řeči.

Školu pro neslyšící v Africe mohou podpořit i další donátoři (bankovní spojení IBAN: AT20 3400 0000 0124 5000, BIC: RZOOAT2L, účel použití "Gehörlosenschule Matadi").

Pět let za zneužití pětileté postižené

Vídeňský zemský soud projednával případ těžkého zneužití pětileté tělesně i duševně postižené dívky 45letým bývalým kvalifikovaným sanitářem a nyní řidičem firmy dopravních služeb, napsal linecký Volksblatt. Trestnou činnost páchanou v létě 2015 obžalovaný doznal a soud mu uložil za znásilnění a další mravnostní delikty pět let v zařízení pro duševně abnormální pachatele. Znalec u něho totiž diagnostikoval vyhraněnou pedofilii a vyslovil názor, že by znovu mohl páchat trestnou činnost na nedospělých děvčatech. Rozsudek není pravomocný.

Obžalovaný uvedl, že postižené děvčátko bylo při jízdě "ufňukané" a velmi neklidné, snažilo se s ním mít tělesný kontakt a to ho vzrušilo, což si neumí vysvětlit. Pak ji tedy zneužil… Úkon si natáčel na mobil, uložil video na svůj iPad a opakovaně si je pouštěl. Kromě toho od roku 2018 pořizoval pornografické materiály se dvěma školačkami ze sousedství - s jednou jezdil na kole, druhá k němu chodila domů, protože chtěla hladit jeho psa. Když doma vyprávěla, že ji fotografoval nahou, případ se rozjel. Policie u něho našla 131 obrazových dat dětského porna a 15 videí. "Poznal jsem, že musím být léčen," řekl u soudu.

Dobrodružný azylant…

Po zatčení třetího podezřelého Afghánce z vraždy 13leté dívky o víkendu ve Vídni přinesl rakouský tisk podrobnosti k jeho osobě. Jak napsal Volksblatt, je mu 23 let. Byl už pětkrát policejně vyšetřován a v polovině minulého roku odsouzen za sexuální útisk, ublížení na zdraví a pokus o těžké zneužití ke dvěma letům odnětí svobody, z toho šesti měsícům nepodmíněně. Po hlavním líčení šel ale na svobodu, protože mu započítali dobu strávenou ve vazbě. Odsunut ale nebyl, přestože jeho žádost o poskytnutí azylu byla v roce 2018 pravomocně zamítnuta a dostal lhůtu pro dobrovolné vycestování. Proti tomu podal stížnost, ale jednání u nejvyššího správního soudu nařízeného na září 2019 se nezúčastnil. Do loňského 14. května seděl ve vězení. Pak ani přes určeného opatrovníka nebyl k nalezení a řízení o jeho stížnosti bylo zastaveno z důvodu jeho neznámého pobytu. "To se de facto rovnalo ochraně před odsunutím," píše Volksblatt a upozorňuje na paradox, že od září 2020 byl muž hlášen na více adresách v Rakousku.

Mezinárodní zatykač byl vydán na čtvrtého podezřelého, 22letého Afghánce, třikrát trestaného, naposledy loni v únoru na devět měsíců za obchodování s drogami. Ten měl být v kritickou dobu rovněž v bytě krajana, kam poškozená dobrovolně šla.

Nebezpečné silnice za humny

V Horních Rakousích zahynulo v prvním pololetí při dopravních nehodách nejvíc lidí z celého Rakouska, informoval Volksblatt. Zemřelo jich 43, o čtrnáct víc než za stejnou dobu roku 2020. Druhou nejhorší bilanci mají Dolní Rakousy (38 mrtvých). V ostatních spolkových zemích počet obětí poklesl. Nejvíc v Horních Rakousích jich letos bylo v okrese Braunau - šest, v Linci pět. Kýženou "nulku" zaznamenaly Steyr, Wels a Linec-venkov.

Pouliční noviny proti zákazu pití

Sbor lineckých pouličních novin Kupfermuckn pod vedením šéfredaktora Heinze Zaunera odzpíval pod památníkem básníka Stelzhamera ve Volksgarten kritiku na zákaz požívání alkoholu v Schillerparku a ve Volksgarten, který začne platit v polovině příštího týdne, napsaly OÖN. Sbor přednesl rakouskou státní hymnu.

Demonstrují proti zákazu pití.Zdroj: Deník/OÖN/Kupfermuckn

Volba "Hoamatgsangu" nebyla náhodná, aktéři jím chtěli vyjádřit, že parky jsou "domovinou pro všechny". List dodává, že kritika zákazu je velká, podle Zaunera povede k efektu vypuzování, ve městě je stále méně ploch, kde by se třeba bezdomovci mohli zdržovat. Místo dalších zákazů by bylo třeba zlepšit infrastrukturu v parcích - odpadkové koše, lavičky, čisté toalety… Protestem chtěli přesvědčit co nejvíc lidí, že zákazy nejsou správnou cestou, řekl.

Jinak to vidí lidovci, kteří pro zákaz alkoholu v parku jsou už dlouho. Obtěžování hlukem, provokacemi, silným znečisťováním je pro místní usedlíky a další uživatele parku silně zatěžující, řekl místostarosta Bernhard Baier (VP). Zákaz pití podle něho povede k výraznému zlepšení. Dodržování bude kontrolovat pořádková služba, pokuty mají být 218 eur.