Podle žaloby měla nabyvatelka zaplatit za mainského mývalího kocoura 700 eur. Pokud by zplodil během dvou let potomky, měla si prodejkyně moci vybrat jedno kotě. Nebude-li tomu tak, kupní cena "táty" bude 1700 eur.

Kočičku nedostala a zjistila, že zákaznice kocoura prodala dál, což podle kupní smlouvy bez jejího souhlasu nebylo možné. Proto v žalobě kromě doplatku 1000 eur požadovala další 4000 za porušení smlouvy.

Žalovaná mínila, že kocour neodpovídal sjednaným podmínkám a byl tedy "vadný" v právním slova smyslu. Neměl slíbenou barvu jeho uši byly příliš malé. Pro chov tedy nebyl vhodný. Nakonec došlo k narovnání - zákaznice zaplatila chovatelce 1000 eur a strany si rozdělily soudní náklady, napsal Donaukurier.

Maine Coon je podle Wikipedie velmi velká, robustní kočka. Její huňatý kožíšek zvyšuje dojem impozantního vzhledu. Hmotnost dospělého samce se může pohybovat od 4,8 kg do 11 kg, samiček 3,5 – 8 kg. Délka těla i s ocasem dosahuje jednoho metru.

Obálka za 180 000 eur

Při sobotní aukci sbírky známek bývalého šéfa Tengelmannu Erivana Hauba v aukčním domě Heinrich Köhler ve Wiesbadenu byl vydražen přes 160 let starý obchodní dopis se čtyřmi devítišilinkovými známkami, který šel v roce 1859 z Hamburku přes Liverpool do New Yorku, za 180 000 eur, napsal DK. Od vyvolávací ceny 60 000 jej získal kupec přihazováním po telefonu.

Jak ředitel domu Dietrich Michelson řekl, dopis šel tehdy 16 dnů. Haubovu sbírku draží postupně už od léta 2019. V osmé aukci nabídla síň 295 dopisů a známek "staroněmeckých států".

Krtci šetří energii zmenšením mozku

Krtci mají extrémně vysokou látkovou výměnu a potřebují proto mnoho potravy. V zimě jí moc není, a tak evropští krtci "našli" neobvyklé řešení, napsal Donaukurier. Jejich mozek se zmenší v první zimě až o desetinu, napsal «Royal Society Open Science». Spotřebovávají tak méně energie a to jim pomáhá zimu přečkat. V létě se lebka a mozek zase zvětší, ale ne do původního maxima. Redukci váhy důležitých orgánů v zimních měsících o pětinu a víc popsal polský zoolog August Dehnel poprvé v roce 1949 u rejsků.

Podobně extrémní látkovou výměnu mají i evropští krtci s váhou 60-120 gramů a jsou v chladných zónách klimatu celý rok aktivní. "Jejich maličká těla jsou jako turbomotory Porsche, energetickou zásobu spotřebovávají během málo hodin," uvedla spoluautorka studie Dina Dechmannová. V zimě nemají dosud hmyzu ke krmení ke krytí tohoto kalorického obratu a aby přežili, přepínají na modus úspory energie.

"Vědci a vědkyně kolem Lucie Novákové z institutu Maxe Plancka v Kostnici proměřili lebky evropských a iberijských krtků ze sbírek muzeí a porovnali jejich vývoj v průběhu roku," uvedl DK. "Zjistili, že nejen dosažitelnost potravy, ale i zimní klima hraje roli při změnách mozku evropských krtků." Vyhodnocených vzorků je ale zatím příliš málo k obecným závěrům, uvedli vědci.