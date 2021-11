Péče o ježky od krmení přes úklid po každodenní vážení zaměstnává jednoho pracovníka útulku prakticky celou směnu. Péči ovšem vyžaduje i další osazenstvo - kolem 150 koček, 35 psů, 36 králíků a další. Těch také přibývá, protože lidé po pandémii odevzdávají útulku zvířata, která si v době krize spontánně opatřili pro potěšení.

Loni domov vypiplal kolem tisícovky ježků a předal je privátním pomocníkům. Mláďata se sem dostávají s vahou většinou 100 až 120 gramů a aby přečkala zimní spánek, musejí je tu vykrmit na 600 gramů. Do druhých rukou jdou, až když jsou "stabilní" a dobře přibírají.

Otec nevěsty o svatbě hasil…

V seníku statku v Sonnbergu (okr. Urfahr-venkov) začal v noci na neděli hořet seník v době, kdy v obytné části slavili svatbu, píší OÖN. Požár zpozoroval jeden z hostů kolem 21.15 hodiny a ohlásil jej hasičům. Proti ohni bylo nasazeno na 200 mužů osmi jednotek. "Nedošlo k žádným zraněním a 57letý otec nevěsty vyvedl ze stáje dvanáct telat a jedno prase," uvedl list. "Další zvířata v ohrožení nebyla."

Svatební překvapení…Zdroj: Deník/OÖN

Foto: Deník/OÖN/ www.fotokerschi.at.

Vánoční strom od 4. listopadu!

Město Eggerding daruje letos Linci vánoční strom na Hlavní náměstí, píší OÖN. Už 4. listopadu má stát jedle kavkazská na místě; dorazit by měla v doprovodu policie od hranic města kolem desáté hodiny. Její dar inicioval místní rodák a prezident svazu obcí Johann Hingsamer, v letech 1991-2020 starosta Eggerdingu. Stavět ji mají občané Eggerdingu a zaměstnanci Linz AG takto brzy proto, že kolem ní město rozestaví ježíškovský trh. Oficiálně bude předána městu 20. listopadu.

Jedle bělokorá, která bude o Vánocích zdobit Mariánské náměstí v Mnichově, je už na cestě z hornobavorského Peitingu. Je stará 60 let, vysoká 27 metrů a váží tři tuny, píše Donaukurier. Postaví ji profesionální hasiči, osvětlení dostane 22. listopadu. Městu vánoční stromy darují obce z Bavorska a alpských zemí od roku 1977.

Práci za kapesné

Ve Schrobenhausenu spustili projekt "burzy kapesného", píše Donaukurier (DK). Mládež si při něm může přivydělat podporou seniorů při jednoduchých pracích, třeba sekáním trávy, plením záhonu, nakupováním nebo doprovázením, odnesením něčeho. Vedle úlevy starším občanům myšlenka přináší socializaci mladistvých komunikací s nimi, poznáním skutečné životní situace jiných, a možnost získání peněz, kterých moc nemají.

Funguje to tak: Na www.taschengeldboerse-sob.de mohou lidé inzerovat, jakou pomoc potřebují, a naopak mladí od 14 do 18 let ji nabízet. O radu mohou požádat iniciátora burzy na benedikt.schmid@schrobenhausen. K němu je také možné adresovat stížnosti na nekvalitní službu a podobně. Vyloučeny jsou řízení motorových vozidel, těžké fyzické nebo nebezpečné práce a služby, které mohou převzít profesionální firmy. Práce mohou být nabízeny jen mimo dobu vyučování. Platit se má 8-12 eur za hodinu podle obtížnosti práce hotově a na místě.

Zabila svých pět dětí…

Před rokem usmrtila 28letá matka v Solingenu svých pět dětí ve věku 1-8 let (náš web informoval). Po činu skočila v Düsseldorfu pod vlak, ale přežila. V úterý pro ni navrhl státní zástupce doživotí.

Děti omámila a utopila nebo uškrtila. Našla je policie mrtvé v jejich postelích. Tvrdila, že do bytu vnikl neznámý člověk, možná objednaný jejím manželem, svázal ji a děti zabil. Daleko spíš bylo motivem, že její manžel našel v sousedství novou ženu, píše DK. "Obviněná toužila po jakési svaté rodině, uchýlila se do role matky, žila svým způsobem za fasádou, kterou kolem sebe postavila," řekl žalobce. "Když se rozplynula, ztratily pro ni děti funkci…"

Obhájce spekuloval s tím, že jeho mandantka byla jako malá obětí otce, odsouzeného za držení dětské pornografie, jako mladistvá pak byla znásilněna. Tak se z ní stala osoba vysoce narcisistická, "rozměrově srovnatelná s Donaldem Trumpem". Chtěla vytvořit rodinu, kterou sama neměla… Až do dne činu jí nebylo co do péče o domácnost se šesti dětmi vytknout, vedla ji perfektně. Fotka jejího manžela s novou partnerkou jí ale vzala půdu pod nohama…

Obžalovaná se vzdala práva posledního slova. Soud chce rozsudek vynést ve čtvrtek.

Podmínka seniorovi za smrt ženy

Víc než 40 let se nyní 87letý muž staral láskyplně o manželku po těžkém úrazu na kole, po část doby v komatu. Nakonec žili spolu v domově seniorů. Když i on sám byl vetchý, křehký a stále víc dementní, neviděl východisko a loni na Den matek vzal kuchyňský nůž a ženu zabil, píše DK. Chtěl zemřít s ní, ale k tomu mu nejspíš chyběly síly.

Soud v dolnosaském Lüneburgu mu v pondělí uložil dva roky podmíněně na tři léta. V domově se odehrála lidská tragédie. Už skoro nekomunikující stará žena ležela po činu na své posteli se sepjatýma rukama. "To nebylo klasické zabití," řekl soudce. Čin spáchal velmi starý, zoufající si muž v psychicky výjimečné situaci…

Chtěl upálit těhotnou partnerku?

V noci na pondělí postříkal 21letý muž v Ingolstadtu svou těhotnou 17letou partnerku pravděpodobně hořlavou tekutinou a hodil na ni hořící cigaretu, když se dvojice kolem 2.15 hodiny pohádala u zastávky autobusu, píše PNP. Ta se ale nevzňala, žena zůstala nezraněna. Zasáhli kolemjdoucí a mladíka zadrželi do příjezdu policie. Ta vychází z pokusu o zabití.

Amputovala nepravou nohu

1. prosince budou v Linci soudit za "nedbalostní ublížení na zdraví za obzvlášť nebezpečných okolností" lékařku, která v květnu amputovala v nemocnici ve Freistadtu nesprávnou nohu 82letého pacienta, píší OÖN. Hrozí jí za to až dva roky vězení.

Předchozí onemocnění postihla obě nohy seniora, levá měla být amputována ve stehně. Před operací ale obžalovaná označila chybně pravou, což nikomu nebylo nápadné. "Až dva dny po zákroku byla při převazu odhalena fatální záměna," píše list. Seniorovi pak museli odebrat i druhou nohu.