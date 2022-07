Piplačka s bahnem…Zdroj: Deník/DK

Právě proto musejí pracovníci muzea při práci s objekty postupovat velice citlivě, pokračuje DK. Nezbývá jim mnoho času na to uložit předměty v originálním stavu, tedy včetně bahna. "Normálně je špína největším nepřítelem v depozitech muzeí. Tady je to právě naopak, tady prezentuje zvláštnost objektů," říká Wichmann.

Jak lze hnědošedé krusty na předmětech udržet, aby po nějakém čase samy neodpadly? ptá se list. "To je opravdu velká výzva," odpovídá restaurátorka Julia Weispfennigová. "Předtím jsme nikdy nemuseli konzervovat špínu…" Na figurku například nanesla jakousi jemnou "mlhu", ve které byl i upevňovací prostředek. To ale není patentní řešení, každý objekt musí být posouzen individuálně a podle vlastností povrchu různě ošetřen, dodává.

"Sušák prádla s ušpiněnými věšáky nepochází podle Wichmanna z domácnosti, ale z banky. Její zaměstnanci na něm sušili mokré bankovky lidí nebo z bank ze zaplaveného území. Mnoho platidel se ale už nedalo zachránit. Na výstavě je celý karton zničených eurobankovek v celkové hodnotě kolem 10 000 eur," pokračuje DK.

Objekty ze záplav budou postupně konzervovány a pak umístěny do online-banky domu dějin. Výstava k tomuto tématu podle Wichmanna není zatím plánována. Některé předměty budou zapůjčeny jiným muzeím, nebo integrovány do vlastních dalších expozic.

Linečáků už je přes 220 000

Počet obyvatel hlavního města Horních Rakous překročil 1. července hranici 210 000, informuje Volksblatt. Během tří měsíců tu přihlásilo přes 500 nových občanů hlavní sídlo - na 210 416. Za rok tu přibylo přes 2500 lidí. V prvním pololetí se narodilo 1033 dětí.

Na snímku je Maria Besterová s přestavěným zmrzlinářským autem na své cestě Afrikou v srpnu 2009.Zdroj: Deník/DK

Městské dítě na samotě

Maria Besterová (38) z Cách žije jedenáct let s jihoafrickým manželem na jednom z nejodlehlejších míst na světě. Na jednom poloostrově Madagaskaru vychovává své dvě děti v džungli, napsal Donaukurier.

Provozuje tu Masoala Forest Lodge, malou chatu maximálně pro čtrnáct hostů v národním parku. Je dostupná jen 40minutovou plavbou člunu nebo čtyřdenním pochodem. V celém národním parku o rozměrech přes 2400 čtverečních kilometrů žije asi 1000 lidí, také Salma (8) a Charlie (6) Besterových. Nejezdí tu žádné auto, malá vyšlapaná cesta v písku je obtížná i pro cyklisty.

Pro Afriku se Beskerová nadchla po vystudování učitelství. Přestavěla starý zmrzlinářský vůz a v roce 2009 putovala dvanáct měsíců z Německa přes východní Evropu, Sýrii, Jordánsko, Egypt, Súdán, Keňu a Tanzánii do Kapského Města. Tam se seznámila s mužem, který budoval na Madagaskaru ubytovnu.

Byla zvědavá, na šest týdnů odletěla do Masoaly prohlédnout si prostředí, a uzavřela, že by to nebylo nic pro ni. Život na izolovaném, i když překrásném, místě si jako společenský, sociální člověk nedovedla představit. Byla stále na pohybu, trávila volný čas v muzeích, na koncertech a v divadlech, často se setkávala s přáteli, a toho se nechtěla vzdát, vypráví v DK.

S těžkým srdcem se vrátila do Cách a rozhodla se otevřít si obchod se vnitřní dekorací. Za pár měsíců se její Pierre objevil ve dveřích - a láska zvítězila. "Rozhodla jsem se v první řadě pro muže a ne pro styl života, pro který jsem se ale pak rychle nadchla," říká.

První roky nebyly přes idylické prostředí s aktivitami jako potápěním na korálovém pobřeží nebo putováním za lemury lehké. Zatím co v hlavním městě Antananarivo je úřední řečí francouzština, v Masoale se mluví výlučně v dialektu domorodého jazyka malagassi. "Ten nemá žádný slovník. První rok jsem pořád ukazovala na věci a ptala se, jak se to jmenuje," vzpomíná si.

Nazvat její život neobvyklým by bylo zlehčováním, pokračuje DK. Nejbližší místo k nákupu, přístavní městečko Maroantsetra, je dosažitelné jen lodí. Tamní trh s tím, co má právě sezonu, je otevřen jednou nebo dvakrát týdně. Ovoce a zeleninu jako mango, ananas, avokádo, salát si pěstuje Besterová sama. Chleba peče ubytovna, ryby a mořské plody Maria kupuje na břehu přímo od rybářů. Sýry jsou na Madagaskaru luxusem a jsou k dostání jen v hlavním městě. Spolehlivá lékařská péče je vzdálená několik hodin letu.

Přiznává, že v začátcích měla chvíle, kdy by se nejraději uchýlila do kouta a brečela. Se svým nakažlivým způsobem pozitivního myšlení a energickou činorodostí ale přijímala každou novou výzvu. "V podstatě se mi líbí takový nepohodlný život, ve kterém čelím neznámému, ale extrémně mnoho se mohu naučit," říká.

Když přišly děti, život v ráji se změnil. Protože tu nejsou jesle a školka, našla Besterová budovu, proškolila dvě ženy z okolí na učitelky, navrhla učební plán a dnes podporuje předškolní výchovu 22 dětí.

"Má dobrý vztah k lidem vesnice a je v ní velmi oblíbená," říká Ninize Mahazosoa, jedna z učitelek. Dash Walczak, který s Besterovou ve středisku pracuje, ji popisuje jako neuvěřitelně empatickou, jako někoho, kdo vždycky sleduje dobro druhých a neúnavně pracuje pro společnost.

Do školky chodí i její děti: po pobřeží, pak pralesem a přes tři řeky - dvě mělké, ale třetí s vodou až po krk. Pak musejí batohy na hlavu, sada suchého oblečení je vždycky přibalena. A maminka je chválí: Rády běhají v dešti, pomáhají, podlahu leští kokosy, po škole jezdí na moře s rybáři…

Františkánky se loučí

V neděli 10. července se sestry františkánky loučily ranní mší s klášterem Maria Schmolln ve Vöcklabrucku. Řád, tehdy Školních sester, tady sídlil od roku 1883 v domově pro chudé a staré lidi, vybudovaném během jednoho roku. Vysvěcen byl 15. října 1884. Matka představená Hilaria Probstová začala se dvěma sestrami a dvěma novickami a 23. října 1884 se mohli nastěhovat první "azylanté".

Sestry františkánky dosloužily.Zdroj: Deník/OÖN

Počet sester stále rostl, práce na domě a malém hospodářství přibývalo. V roce 1989 se zemědělstvím skončily, 31. července 2002 přesídlilo 45 obyvatel domova a sedm sester do nového zařízení. Starý objekt pak byl přestavěn. Sestry se staraly o péči i v novém domově, především duchovní.

Letos v létě skončily poslední z nich. Sestra Wiltrudis, která je v Maria Schmollnu od roku 1996, a sestra Richlinde, působící tady od 1986, odejdou koncem července do mateřského kláštera ve Vöcklabrucku a sestra Maria, která je tu od roku 2003, bude od září odpovědná za konvent v Braunau. Fara Maria Schmolln jim za práci poděkovala a popřála, aby si udržely svou angažovanost a lidskost. Je krásné, že jste ve službě ostatním lidem. Požehnání vám všem! oznámila fara.