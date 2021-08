Sebastian Michetschläger (38) z Münzkirchenu vyhrál 8. ročník "Race Around Austria Challenge", cyklistického závodu kolem Rakouska (560 km převýšení 6500 metrů) se startem a cílem v St. Georgenu v Attergau, za 16:33 hodiny, píší OÖN. "Byl jsem plně soustředný a okolí jsem kompletně ,vymazal´," řekl v deníku. V červenci ujel v maratonu na 24 hodin v Grieskirchenu 860 kilometrů, připomíná list.

V klasifikaci žen v RAA zopakovala loňské vítězství Anna Koflerová (24) ze Štýrského Hradce, profesí cyklistický poslíček, za 19:16 hodiny. Ve 24hodinovce v Kaindorfu letos v červenci ujela 751,8 kilometru s převýšeními 6800 m. Na snímku je Michetschläger se svým týmem. Foto: Deník/OÖN

Puštík bělavý se vrací

Malá sova puštík bělavý byla v Rakousku pokládána za vyhubenou, ale pomalu se vrací, píší OÖN. Aktuálně je u sousedů asi 30 hnízdících párů.

Stav rozšířil také exemplář, který se v březnu vyklubal v zoo Schönbrunn a momentálně je připravován k životu na svobodě v přísně chráněném území Dürrenstein. "Od roku 2009 vypouštíme mláďata odchovaná lidmi ze zoologických zahrad a záchytných stanic," říká Richard Zink z veterinární medicíny vídeňské univerzity. Od začátku projektu vrátili do přírody také 41 okroužkovaných mláďat ze zoo Schönbrunn.

V blízkosti místa vypuštění jsou mladé sovy zprvu ještě přikrmovány, ale do podzimu už jsou připraveny k samostatnému životu.

Rainbach se těší

"Poté, kdy v pondělí rakouská ministryně pro ochranu klimatu Leonore Gewesslerová dala po tlaku z Horních Rakous zelenou další výstavbě mühlviertelské rychlostní silnice S10, vstupuje první část zbytku spojení z Lince k české hranici do ,horké fáze´," napsal Volksblatt.

Ve středu došlo obecní radě v Rainbachu posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Má 315 stran a zahrnuje četná opatření, která musí dodavatel Asfinag provést a při provozu dodržovat. Úřad především zvýšil požadavky na protihlukovou ochranu obyvatel při trase. Například na třech úsecích v celkové délce kolem 1100 metrů musejí být zřízeny místy až čtyři metry vysoké protihlukové stěny.

Rainbach chce posudek na osm týdnů zpřístupnit veřejnosti. "Lhůtu pro podávání námitek ministerstvo zkrátilo na čtyři týdny, přičemž starosta Günter Lorenz v rozhovoru pro Volksblatt doufá, že žádné nebudou," uvedl list. "Ty by mohly začátek stavby úseku dlouhého 7,2 kilometru za více než 220 milionů eur, plánovaný na rok 2023, ještě odložit."

Občanské hnutí pro Rainbach, které je také zastoupené v radě obce, chce posudek přezkoumat. Předseda klubu zastupitelů této strany Klaus Reichinger řekl: "Ministerstvem ohlášené zlepšení protihlukové ochrany nás ale ladí optimisticky, že další právní prostředky proti záměru nebudou třeba," píše Volksblatt. Na snímku je starosta s pozitivním posudkem. Foto: Deník/Volksblatt/obec Rainbach

Zloděj kradl andulky!

V noci na čtvrtek někdo odcizil v Jandelsbrunnu (okr. Freyung) z voliéry v Bognerwiesu 35 andulek, napsala PNP. Majitel postrádá devět kakariki rudočelých, 25 andulek vlnkovaných a jednu roselu pestrou. Policie ve Waldkirchenu prosí o případné informace. Na snímku, který poskytla PNP, je část ukradeného hejna. Foto: Deník/PNP/Polizei

Leváci mají den

Pasovská PNP připomíná, že od roku 1976 se 13. srpen slaví jako mezinárodní Den leváků. "International Lefthanders Day" inicioval Dean R. Campbell (podle české Wikipedie jej poprvé vyhlásil The Left-Hander's Club 1992). V tento den se konají akce upozorňující na výhody a nevýhody leváctví.

Určením "pověrčivého" data prý chtěl Campbell karikovat negativní postoj k lidem preferujícím užívání levičky. Pověrčivost ve vztahu k leváctví má prý kořeny ve víře: "Tvá pravá ruka, Pane, je báječně silná, rozdrtí nepřátele", říká Mojžíš v Bibli (Exodus 15,6a). Ježíš měl také sedět po pravici svého otce. Satan, kdysi přezkušující lidi ve jménu božím, sešel z "pravé" cesty. V době novější byli leváci podobně jako rusovlasí spojováni s démony a pronásledováni jako čarodějnice a černokněžníci, píše PNP.

"Jako všechny pamětní dny, které se vztahují k lidem, neodpovídají průměru (leváků je jen 10-15 procent)," uvádí list. Ten dnešní má ale upozornit na lidi odchylující se od "normy" menší šikovností pravé ruky. "Přestože tato odlišnost není žádným tělesným postižením, zkoušelo se až do sedmdesátých let leváky jejich genetické založení odtrénovat," připomíná PNP. "Takto viděno upozorňuje Den leváků obecně na pokusy společnosti tlačit lidi do nějakého schématu a normy místo toho, aby se přizpůsobila jejich potřebám."

Připomíná problémy leváků při učení se psát, ale také jednostrannost nástrojů, třeba nožů ostřených z jedné strany, nůžek nebo otvíračů konzerv. Leváci mají problémy s automatismy jako zavazováním bot, hrou na hudební nástroj či koordinaci při některých sportech, třeba lukostřelbě.

Objektivní rozdíly, například o údajné nižšší očekávané délce života leváků či jejich větším ohrožení alergiemi, nepotvrdil žádný vážný výzkum. "Přesto je i dnes mnoho malých dětí cíleně ,přeškolováno´. Rodiče tak svým malým levákům dál vtiskují lžíci pořád do pravé ruky, jak říká ,norma´, přestože jsme každý narozen s jednou dominantní polovinou mozku, která pak rozhoduje i o preferenci ruky. Přeškolování dětí pak zvyšuje zatížení a vyvolává ,vadný kontakt v hlavě´, který může vést k potížím v koncentraci nebo v paměti."