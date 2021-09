Největší část tunelového systému dlouhého celkem 3,2 kilometru má být uvolněn pro dopravu současně s mostem přes Dunaj, který se staví, v létě 2024. Investice do této první etapy činí 260 milionů eur. Podle zemského rady pro infrastrukturu Günthera Steinkellnera stavba uleví Rudolfově ulici a Mostu Nibelungů o asi 20 000 vozidel.

Zemský soud dodavateli substituční látky uložil v pondělí za usmrcení ze zvlášť nebezpečné nedbalosti dva roky odnětí svobody, z toho osm měsíců nepodmíněně. Podle své výpovědi naplnil mladistvým do dvou petek 350 mililitrů kodeinu a ti jej konzumovali spolu s limonádou a energy-drinkem na hřišti. 17letý ztratil vědomí a následně při těžkém podchlazení zemřel na otok mozku. 20letý ležel tři týdny v komatu, ale podařilo se ho zachránit. „Byl lockdown, všechno bylo zavřeno, chtěli jsme ještě být venku, pobavit se," řekl jako svědek. 19letý, který kodein obstaral, z něj mohl sotva něco užít, protože šel ve tři hodiny domů a o zkolabování kamarádů se dozvěděl až ráno. Protože ale ve výpovědi mylně uvedl, že preparát dostal od dvou neznámých, soudkyně mu za falešnou výpověď uložila půl roku podmíněně. Odsouzení rozsudek přijali. Matce zesnulého soud přiřkl 10 000 eur smutečného, otrávený, který přežil, dostal bolestné 4840 eur.

Parta kluků ve Vídni si chtěla 12. prosince udělat pěkný večer. Na pumpě zakoupili pivo a když ho vypili, napadlo jednoho z nich zajít za 30letým šéfem firmy, ve které příležitostně vypomáhal. Chtěli ho poprosit o kodein, který měl předepsán jako náhražku drogy. Několikrát mu marně volali, pak šli k jeho domu a házeli kamínky do okna v prvním patře. Jejich malé dítě spalo, otevřel tedy okno a "ve zkratu" klukům kodein prý s poznámkou, že je to nebezpečné, dal. Ten pak vedl ke smrti 17letého kamaráda, píše Volksblatt.

Aktivisté Greenpeace demonstrovali za rychlejší odchod od spalovacích motorů také ve studené vodě, pokračuje pasovský deník. Při asi deseti stupních teploty vzduchu vstoupilo čtrnáct mladých lidí s plakáty do bazénu před výstavištěm, které IAA hostí. Na obrázcích byly snímky záplav a lesních požárů uplynulých let. Asi po půl hodině aktivisté ze studené vody vylezli.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.