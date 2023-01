Motivem činu byla žárlivost - jeho manželka měla kontakty s jinými muži přes sociální sítě. Podle znalkyně obžalovaný respektuje rakouské zákony, ale ne v oblasti rodiny. K tomu obviněný uvedl, že je rozdíl mezi vztazích u nás a v Rakousku: v arabském světě je zakázáno, aby vdaná žena měla kontakty s jiným mužem. Kulturu, které se naučil, prý nemohl setřást za šest let v Rakousku…

1600 lidí je pohřešováno v Bavorsku

Každoročně v Bavorsku mizí kolem 10 000 lidí. Velká část případů se vyřeší během několika dnů, některé ale ani za desítky let ne, napsal Donaukurier.

Uvádí příklad. Beze stopy loni zmizela 39letá žena z Norimberka, která byla v osmém měsíci těhotenství. Předpokládá se, že byla obětí trestného činu. Naopak 76 % loňských případů bylo objasněno během tří dnů. 54 % "obětí" bylo ve věku 13-17 let, 27 % starších, dětí do 13 let a přes 60 let bylo po deseti procentech. Z mladistvých bylo poněkud víc děvčat, mezi dospělými bylo postrádaných mužů dvakrát víc než žen.

Případy nezvěstných jsou uzavírány po 30 letech. 146 starších v aktech zemské kriminálky setrvává.

Násilím nutili k víře

Protože se nechtěla podřídit nábožensky motivovaným pravidlům své rodiny, byla dívka v Augsburgu léta zle fyzicky a psychicky "vyškolována". Nakonec utekla před výhrůžkami smrtí k úřadu ochrany mládeže, napsal Donaukurier. I tam její otec (44), syn iráckého Němce, hrozil, že dceru zabije a uřízne jí hlavu.

Teď spolu s 23letým synem stojí před úředním soudem s obžalobou z nebezpečného ublížení na zdraví, vyhrožování, omezení osobní svobody a z dalších trestných činů.

Po přečtení obžaloby soudkyně na návrh obhajoby přerušila veřejné projednávání pro rozhovor zúčastněných stran za zavřenými dveřmi. "To bývá obvyklé tehdy, aby se dohodly na přibližném rozsahu trestu, jestliže se obžalovaný dozná," vysvětlil DK.

"Oba muži jsou jezídové, hlásící se k etnicko-náboženské komunitě, jejímiž příslušníky jsou především Kurdové," píše. "K této víře patří fyzické tresty a přísná hierarchická pravidla," uvedla obžaloba. "Vůči dceři narozené v roce 2006 začala tato výchova být uplatňována, když jí bylo asi dvanáct, a to většinou kvůli jejím kontaktům s mužskými známými. Bratr ji ale zbil páskem i proto, že proti jeho vůli jela tramvají…"

Když později měla přítele, muslima tureckého původu, loni v květnu situace eskalovala. Rodina to posuzovala jako pošpinění rodinné cti, protože muž nebyl jezídem. "Vztahy jsou akceptovány jen uvnitř náboženské společnosti," řekla státní zástupkyně.

DK pokračuje, že rodinný tribunál se měl v přítomnosti dívky radit o tom, jak ji "nejlépe zabít", prý aby to vypadalo jako sebevražda. Otec ji nutil skočit z mostu, musela napsat dopis na rozloučenou… Smrtí hrozili i jejímu příteli. Děvčeti se potom podařilo utéct k úřadu pro mládež a ten ji převzal do péče.