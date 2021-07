Rakouská ministryně dopravy Leonore Gewesslerová (Zelení) nechává znovu vyhodnocovat stavební program dálniční společnosti Asfinag, píše rakouský list Volksblatt. Jak řekl mluvčí firmy Christoph Pollinger, je tím stiženo i další budování mühlviertelské rychlostní silnice S 10, konkrétně obchvat Rainbachu a chybějící kus silničního spojení k hraničnímu přechodu Wullowitz-Dolní Dvořiště. Přinášíme také další zprávy od sousedů.

Tady je už pět let dálniční konečná silnice S10, která má napojit rakouskou dálnici z Lince na českou D3. | Foto: OÖN/Asfinag

Florian Berger z úřadu ministryně to relativizoval, prý jde o přezkoumávání projektů, které jsou teprve plánovány. Nebyla by tedy znovu hodnocena objížďka Rainbachu, ale "jen" zbývající kus k hranici. Ten dosud rozplánován není. "Původní cíl, dokončit S 10 až do Wullowitzu do roku 2030, tedy pět let poté, kdy chce česká strana dálnici dovést k hranici, by tak zjevně nemohl být dodržen. A jestli obchvat Rainbachu se začne stavět v roce 2023, také ještě není jisté," píše deník.