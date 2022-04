V Evropské unii ubylo porodů

V roce 2020 se v Evropské unii narodilo na 4,07 milionu dětí. Porodnost tedy klesla na 1,50 porodu na ženu. V roce 2019 byla 1,53, v roce 2016 dokonce 1,57. Předloni nejvíc rodily Francouzky - 1,83, pak Rumunky 1,80 a Češky 1,71. Na druhém konci žebříčku byly Malťanky 1,13, Španělky 1,19 a Italky 1,24. Pod průměrem EU bylo Rakousko (1,44).

Zachránil labuť před psem

Do řeky Regenu v Lappersdorfu s vodou 11 stupňů "teplou" skočil v pátek v podvečer policista Alexander Hanysz, aby zachránil labuť lovenou rotvajlerem, napsal DK. Psa ve vodě dokázal uvázat a předat ho paničce.

Jak to bylo s naftou ČR v Bavorsku

Jak uvedl i páteční Deník, ze skladu českých státních hmotných rezerv (SSHR) v hornobavorském Kraillingu "zmizelo" více milionů motorové nafty. Městský soud v Praze za to potrestal dva české manažery tehdejšího provozovatele skladu Viktoriagruppe za podvod. Petra Malého poslal na sedm let do vězení a uložil mu peněžitý trest 400 000 eur, Lubomír Novotný, který vedl odštěpný závod Viktoriagruppe v Dolních Břežanech, vyvázl s tříletou podmínkou.

Od sousedů: Nemocnici zahřejí počítače

Ingolstadtský Donaukurier se o případu rozepsal obsáhleji. Muži měli způsobit škodu za nejméně 4,4 milionu eur (108 milionů korun). Viktoriagruppe šla v roce 2015 do konkurzu.

Soud také kritizoval nedostatečnou kontrolu správy rezerv. Bavorský list připojil i zprávu ČTK o soudu v českém znění.

Podle ní SSHR hradila firmě za skladování nafty poplatek, jehož výše byla závislá na uloženém množství. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle verdiktu to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty nepravdivými příjemkami, které zaslala SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlaky nafty, kterou SSHR neuhradili.

Předsedkyně senátu při odůvodnění verdiktu zkritizovala i roli státních rezerv. "Je neuvěřitelné, že SSHR přijala takové uspořádání, že bylo možno skladovat státní hmotné rezervy v Německu, kam bez ohlášení nikdo ze SSHR nemohl přijet, takže nebylo možno ověřit, jakým způsobem je s rezervami nakládáno," řekla. Obžalovaný Malý vytvořil situaci, kdy si mohl se skladovanými hmotami v Kraillingu nakládat podle svého.

Po dohadech s konkurzním správcem se postupně podařilo naftu přesunout z Kraillingu zpět. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonné hmoty.

"Lidovecký" Den matek

Hornorakušané mají příležitost předat svým matkám a babičkám osobní blahopřání ke Dnu matek 8. května - s doprovodným pozdravem zemského hejtmana. Zemský sekretář lidovců Florian Hiegelsberger popsal, že na www.muttertag-ooe.at si může každý objednat takovou poštu a online naformulovat osobní přání svým blízkým a doplnit je vlastní fotografií. Lístek pak strana odešle zdarma 8. května adresátkám i s poděkováním zemského hejtmana. Na snímku je Florian Hiegelsberger.

Od sousedů: Náhodný tip za 9,8 milionu eur

Sklidili heroin

Při domovních prohlídkách v Horní Falci a v Čechách zajistila policie více kilogramů heroinu a zatkla šest podezřelých, uvedl DK. V Řeznu, dalších dvou bavorských okresech a v ČR bylo v akci proti 20 podezřelým na 200 policistů. Až do čtvrtka probíhaly přípravy utajeně. Zajištěno bylo mimo jiné více střelných zbraní, počítače, mobily, u obviněných také přes 160 000 eur. Pět podezřelých je v bavorské vazbě, jeden dopadený v Čechách má být do Bavorska vydán.

Zabil ženu na ulici

31letá Afghánka byla v pátek v 10 hodin zabita nožem na otevřené ulici v Berlíně-Pankowě, informoval DK. Podle prvních zjištění je pachatelem 42letý afghánský partner zavražděné, s níž má šest společných dětí. Po činu utekl, ale pravděpodobně se vrátil a svědkové ho poznali. Policie ho kolem třinácté hodiny zadržela.

Město chce zastropovat cenu piva?!

Městská rada ve Schwäbisch Hall rozhodla vyhovět požadavku návštěvníků hostinců a zastavit růst cen piva, píše DK a poznamenává, že se to pravděpodobně nepovede.

Na posledním zasedání rada na návrh zastupitele za "Satirickou stranu" Tillmanna Fingera v zájmu uchování hospodské kultury stanovila, že cena piva ve městě nemá být pro zákazníky vyšší než čtyři eura za litr. Vyšší účty hospodským ve vnitřním městě by k udržení života doplatila z rozpočtu města. Pro návrh hlasovalo 13 zastupitelů, proti 8, zdrželo se 10 přítomných. Město ale návrh nakonec zamítlo s tím, že uchované prostředky s koncem minulého hospodářského roku "propadly".

Od sousedů: Májky už se kradou

Znásilnil 85letou…

31letý muž, který loni v srpnu v hornošvábském Weingartenu shodil ze stráně, znásilnil a těžce zranil 85letou, byl v Ravensburgu odsouzen na deset a půl roku vězení. Navíc se musí léčit v psychiatrickém ústavu. Krátce po činu sexuálně obtěžoval další ženy ve věku 75 a 64 let. Senát se rozhodnutím ztotožnil s návrhem obhajoby.

Chtěla upálit věřitele

V Heidelbergu začalo hlavní líčení se 43letou obžalovanou z připravovaného upálení svého věřitele a šéfa, informoval DK.

Podle obžaloby byla obviněná na poškozeném od roku 2020 finančně závislá. Měl jí nabídnout odpuštění dluhu za sexuální služby. V kanceláři svého šéfa také z jeho konta převedla na své 5000 eur. Obávala se, že bude odhalena a znovu vyzvána k sexu. Na podzim předstírala zájem o styk a šéfovi přiložila pouta a zavázala oči. Následně ho zkusila zapálit starým papírem a dekami. Jemu se nicméně podařilo uvolnit se. Při hašení ohně holýma rukama si přivodil popáleniny druhého stupně, popisuje DK.

Hlavní líčení je rozvrženo na šest termínů do konce května.