Od sousedů: Uvařil pivo s 57,7 procenta alkoholu

Zmijovec rozkvetl v Bayreuthu pošesté od roku 2014. Doma je v deštných pralesích Sumatry. Botanická zahrada prodloužila kvůli němu přes Velikonoce otevírací dobu do 22 hodin. Vlastní tři exempláře. Jednomu trvalo 16 let, než rozkvetl poprvé, řekl Jens Wagner z univerzity.

Zachránili kachně z kanálu

O Neděli Velikonoční zabloudilo v Bremerhavenu kačátko a spadlo do kanalizační vpusti. Zpozorovali to kolemjdoucí. "Hasiči nahráli matčino štěbetání na smartphone a pouštěli je do různých vpustí. Tím kachně přilákali do šachty, odkud je mohli vyzdvihnout," píše Donaukurier. Zbytek rodiny tomu přihlížel.

Čekali na zachraňovaného…Zdroj: Deník/DK/hasiči

V Bad Kreuznachu strávila část neděle tři jiná kachňata. Seskočila ze střechy domova seniorů a sousedka, která to viděla, vyrozuměla policii. Protože po matce "opuštěných" nebylo vidu, vzala hlídka nezraněná kačátka na služebnu a chtěla je předat ochráncům zvířat. Oznamovatelka se ale ozvala znovu s tím, že zahlédla ještě mateřskou kachnu a tři další mláďata. Rodina se tak nakonec sešla…